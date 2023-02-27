В Україні 41 компанію продовжують контролювати росіяни — дані моніторингу

В Україні 41 компанію продовжують контролювати росіяни, — Opendatabot
В Україні 41 компанію досі контролюють громадяни росії. Серед них — Укренергоатом, Вімм-Білль-Данн Україна.
Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Opendatabot.
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Що відомо про компанії росіян
За даними моніторингу, тільки дев'ять із вищеперелічених компаній — у стані припинення чи банкрутства, тоді як інші надалі функціонують в Україні.
Загалом в країні зареєстровано близько 12 тисяч акціонерних товариств, однак є дані лише про деяких власників та бенефіціарів. Зокрема, за останній звітний період, за 2021 рік, є інформація про утримувачів акцій стосовно 6,34 тисячі компаній.
Серед компаній, які під час війни працюють в Україні і є власністю громадян рф:
- банк "Форвард";
- Укренергоатом;
- Укргазпром;
- ВТБ-банк;
- Вімм-Білль-Данн Україна;
- Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування;
- Український науково-дослідний проєктно-конструкторський
- Технологічний інститут трансформаторобудування.
Нагадаємо, 24 лютого США ввели нові санкції проти росії. Зокрема, під обмеження потрапили російські пропагандисти, чиновники та бойовики самопроголошених "ЛДНР". Також були накладені санкції на низку компаній, що працюють у секторі оборони росії.
Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.
Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).
Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.
За прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.