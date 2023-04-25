Цены на АЗС — где дешевле продают топливо 25 апреля

Автозаправочная станция в Украине. Фото: УНИАН

В сетях автомобильных заправочных станций незначительно повысилась стоимость топлива. За день увеличились средние цены на все виды бензинов и дизельного топлива.

Об этом сообщается на сайте Аuto.ria, который мониторит ценовую динамику.

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Средние цены

Так, в среднем стоимость горючего А-92 составляет 44,58 грн/л, что всего на одну копейку больше по сравнению с предыдущим днем. А-95+ стоит 48,52 грн/л, что тоже на одну копейку выше. А-95 можно купить за 46,50 грн/л (+5 коп.).

Литр дизельного топлива в среднем стоит 45,89 грн, что на три копейки дороже. Автогаз установлен на уровне 21,65 грн.

Что предлагают АЗС

Цены на автогаз колеблются так: UPG (21,70 грн/л), Укрнафта (21,45 грн/л), Авиас (20,76 грн/л), KLO (20,98 грн/л).

А-95 реализуют так: Укр-Петроль (43,09 грн/л), UPG (45,50 грн/л), Авиас (47 грн/л), Укрнафта (45 грн/л).

Дизельное топливо: UPG (43,90 грн/л), Укрпетроль (43,00 грн/л), WOG (47,99 грн/л), Shell (47,88 грн/л).

Популярный А-92 представлен далеко не на всех АЗС, а торгуют им так: Авиас (46,00 грн/л), Chipo (42,96 грн/л), KLO (43,99 грн/л), Укрнафта (44, 45 грн/л).

Напомним, ранее мы писали, что импорт горючего в Украину в марте текущего года существенно сократился. Поставки упали на 37%, до 85,2 тысячи тонн.

Также мы писали, что с 1 июля текущего года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее планируют вернуть на довоенные ставки. Украинцы предупреждают, что цены на автозаправочных станциях на бензин, дизель и автомобильный газ могут измениться.