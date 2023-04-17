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Імпорт пального у березні впав на 37%: експерти озвучили причини

17 квітня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Імпорт пального у березні скоротився — експерти озвучили причини
Автозаправна станція в Україні. Фото: Уніан
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Імпорт пального в Україну у березні поточного суттєво скоротився. Поставки впали на 37%, до 85,2 тисячі тонн.

Про причини зниження купівлі пального повідомляє профільне видання Еnkorr.

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Скорочення імпорту бензину

Зазначається, що п'ять найбільших українських мереж АЗК знизили імпорт бензину на 32,6 тисячі тонн, до 40,4 тисячі тонн. Інші компанії придбали 44,8 тисячі тонн палива, це на 18,2 тисячі тонн менше проти показника у лютому.

Зокрема, найбільше скорочення — близько 72% — припадає на грецьких та румунських постачальників, які у лютому забезпечили постачання майже 60% українського імпорту.

Експерти пов'язують це з надлишком запасів у мережах АЗС та зниженням попиту. Зменшення обсягів купівлі бензин з боку українських компаній спричинило зниження премій у західних трейдерів.

Так, націнка на пальне, що продається зі східних терміналів Польщі, впала з 125-135 доларів за тонну до 90-95-ти. При цьому на українському внутрішньому ринку реалізація бензинів залишається високоприбутковою. Зокрема, у першій половині квітня націнка трималась на рівні 10 грн/л.

Нарощення імпорту взимку

Варто зауважити, що в очікуванні введення ембарго на російські нафтопродукти та на тлі зростання споживання через енергокризу в січні 2023 року українські компанії імпортували рекордні 202,6 тис. тонн бензину. Проте наприкінці зими попит на паливо в Україні впав, а проблем із постачанням так і не виникло, що теж вплинуло на зниження імпорту в лютому на 33%.

Ціни на АЗС

За даними порталу Аuto.ria, 17 квітня у роздрібі АЗС продають A-95+ за 48,51 грн/л, A-95 — за 46,46 грн/л, A-92 — за 44,59 грн/л, ДП — 45,94 грн/л, автогаз — 21,62 грн/л.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня поточного року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки. Українців попереджають, що ціни на автозаправних станціях на бензин, дизель та автомобільний газ можуть змінитися.

Експерти вважають, що більшість імпортного палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів. На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з Росії.

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