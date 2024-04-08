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В Украине банки изменили валютный курс — ситуация на рынке

8 апреля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 8 апреля — доллар и евро в банках подешевели
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке снизился на несколько копеек в покупке и продаже 8 апреля 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар тоже стоит дешевле.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 38,84 грн (-0,18);
  • евро — 42,09 грн (-0,25);
  • злотый — 9,82 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар и евро потеряли в стоимости. Покупают американскую валюту по 38,82 грн (-0,12), продают по 39,34 грн (-0,10). Евро в покупке стоит 42,09 грн (-0,10), в продаже — 42,83 грн (-0,05).

Госфинучреждение "ПриватБанк" снизило курс доллара в покупке до 38,75 грн (-0,05), в продаже — до 39,35 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 38,60 грн (-0,25), продает — за 39,22 грн (-0,13). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 38,90 грн (-0,10), в продаже — 39,40 грн (-0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках доллар потерял в цене: покупают за 39,22 грн (-0,06), продают — за 39,34 грн (-0,06). Евро стоит в покупке 42,70 грн (+0,10), в продаже — 42,85 грн (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, по словам экспертов, на валютном рынке предполагаются незначительные изменения курса доллара. Однако они не превысят 0,6-0,7 гривны.

По данным НБУ, Международные резервы Украины в марте 2024 достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.

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