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Міжнародні резерви України сягнули історичного рівня — дані НБУ

5 квітня 2024 14:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ озвучив історичний рівень міжнародних резервів України
Американська валюта у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

Про це інформує пресслужба Національного банку України (НБУ).

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За даними Національного банку, обсяг золотовалютних резервів за підсумками березня досягнув 43,763 млрд доларів. Такій тенденції сприяло надходження фінансів від західних партнерів.

 "Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд доларів) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", —пояснюють в НБУ.

Регулятор зазначає, що загалом на валютні рахунки Кабінету Міністрів минулого місяця було переведено 9,32 млрд доларів, тоді як за обслуговування і погашення державного боргу сплачено 363,5 млн доларів. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн доларів.

З-поміж інших чинників, що визначають обсяг резервів, Нацбанк назвав фінансові операції на валютному ринку. Так, у перший місяць весни обсяг чистого продажу валюти регулятором становив 1,79 млрд доларів. Показник на 18,5% більший, ніж попереднього місяця.

Відповідно до балансових даних, Нацбанк продав на валютному ринку 1,81 млрд доларів і викупив до резервів 25,9 млн доларів.

У Центробанку також зазначили, що на такий рівень резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши 266,3 млн доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", — констатували в НБУ.

 

НБУ
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні інфляція перебуває на рекордно низькому рівні за період воєнного стану. У березні 2024 року виявилася нижчою за прогнозований показник.

Також ми писали, що за два роки повномасштабної війни державний борг України зріс більш ніж наполовину. Станом на кінець лютого 2024 року він становив 5 490,1 млрд грн, або 143,7 млрд доларів. Основний приріст держборгу відбувся за рахунок залучення зовнішніх офіційних пільгових кредитів.

НБУ
міжнародні резерви
валюта
фінанси
гроші

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