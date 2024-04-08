Курс валют 8 квітня — долар та євро у банках подешевшали

В Україні банки змінили валютний курс — ситуація на ринку
Курс долара на українському готівковому ринку знизився на декілька копійок у купівлі та продажу 8 квітня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар теж коштує дешевше.
Про це повідомляє пресцентр Нацбанку та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 38,84 грн (-0,18);
- євро — 42,09 грн (-0,25);
- злотий — 9,82 грн (-0,02).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар та євро втратили у вартості. Купують американську валюту за 38,82 грн (-0,12), продають за 39,34 грн (-0,10). Євро у купівлі коштує 42,09 грн (-0,10), у продажу — 42,83 грн (-0,05).
Держфінустанова "ПриватБанк" знизила курс долара у купівлі до 38,75 грн (-0,05), у продажу — до 39,35 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 38,60 грн (-0,25), продає — за 39,22 грн (-0,13). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 38,90 грн (-0,10), у продажу — 39,40 грн (-0,10).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише Minfin, в обмінниках долар втратив у ціні: купують за 39,22 грн (-0,06), продають — за 39,34 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (+0,10), у продажу — 42,85 грн (+0,10).
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Нагадаємо, за словами експертів, на валютному ринку передбачаються незначні зміни курсу долара. Проте вони не перевищать 0,6-0,7 гривні.
За даними НБУ, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.
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