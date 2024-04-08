Курс валют 8 квітня — долар та євро у банках подешевшали

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку знизився на декілька копійок у купівлі та продажу 8 квітня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар теж коштує дешевше.

Про це повідомляє пресцентр Нацбанку та моніторингові сайти.

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Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,84 грн (-0,18);

євро — 42,09 грн (-0,25);

злотий — 9,82 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар та євро втратили у вартості. Купують американську валюту за 38,82 грн (-0,12), продають за 39,34 грн (-0,10). Євро у купівлі коштує 42,09 грн (-0,10), у продажу — 42,83 грн (-0,05).

Держфінустанова "ПриватБанк" знизила курс долара у купівлі до 38,75 грн (-0,05), у продажу — до 39,35 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 38,60 грн (-0,25), продає — за 39,22 грн (-0,13). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 38,90 грн (-0,10), у продажу — 39,40 грн (-0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках долар втратив у ціні: купують за 39,22 грн (-0,06), продають — за 39,34 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (+0,10), у продажу — 42,85 грн (+0,10).

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Нагадаємо, за словами експертів, на валютному ринку передбачаються незначні зміни курсу долара. Проте вони не перевищать 0,6-0,7 гривні.

За даними НБУ, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.