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В Україні різко подешевшав долар — ситуація на ринку перед вихідними

5 квітня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 6 квітня — долар та євро різко втратили в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у фінустановах та обмінниках різко впав у купівлі та продажу. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар також суттєво подешевшав.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

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НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 38,84 грн (-0,18);
  • євро — 42,09 грн (-0,25);
  • злотий — 9,82 грн (-0,02).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, на українському готівковому ринку долар та євро подешевшали. Американська валюта коштує  у купівлі 38,82 грн (-0,12), у продажу — 39,34 грн (-0,10). Євро у купівлі коштує 42,14 грн (-0,08), у продажу — 42,85 грн (-0,07).

Державний "ПриватБанк" знизив курс долара у купівлі до 38,75 грн (-0,05), у продажу — до 39,35 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 38,60 грн (-0,25), продає — за 39,22 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує теж дешевше — за 38,90 грн (-0,10), продає — за 39,45 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар подешевшав: купують за 39,22 грн (-0,06), продають — за 39,34 грн (-0,06). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (+0,10), у продажу — 42,85 грн (+0,10).

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Нагадаємо, за даними НБУ, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

Також Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку України в березні 2024 року. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.

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