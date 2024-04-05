Курс валют на 6 квітня — долар та євро різко втратили в ціні

В Україні різко подешевшав долар — ситуація на ринку перед вихідними
Курс долара у фінустановах та обмінниках різко впав у купівлі та продажу. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар також суттєво подешевшав.
Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 38,84 грн (-0,18);
- євро — 42,09 грн (-0,25);
- злотий — 9,82 грн (-0,02).
Курс валют у банках
Як пише сайт Kurs, на українському готівковому ринку долар та євро подешевшали. Американська валюта коштує у купівлі 38,82 грн (-0,12), у продажу — 39,34 грн (-0,10). Євро у купівлі коштує 42,14 грн (-0,08), у продажу — 42,85 грн (-0,07).
Державний "ПриватБанк" знизив курс долара у купівлі до 38,75 грн (-0,05), у продажу — до 39,35 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 38,60 грн (-0,25), продає — за 39,22 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує теж дешевше — за 38,90 грн (-0,10), продає — за 39,45 грн (-0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар подешевшав: купують за 39,22 грн (-0,06), продають — за 39,34 грн (-0,06). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (+0,10), у продажу — 42,85 грн (+0,10).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, за даними НБУ, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.
Також Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку України в березні 2024 року. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.
Читайте Новини.LIVE!