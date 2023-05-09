Помощь переселенцам — часть ВПЛ лишат выплат на жительство

Эвакуированные граждане Укрзализныцей. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире "Украинского радио".

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Как отметила министр, сейчас в правительстве рассматривается возможное переформатирование предоставления помощи на проживание внутренним переселенцам. Ее планируют сделать более адресной.

"Мы задумываемся над форматом, потому что есть люди, которые уже целый год получают такую помощь. И есть вариант — возможно, таким людям уже помочь реинтегрироваться в общину, найти работу, поддержать их, чтобы вывести в экономическую самостоятельность. Наверное, логичнее смотреть с учетом адресности, потому что сегодня мы платим всем и мы не проверяем — а, может, человек уже работает, а может он вообще уже работал. Все-таки, если ты год работал, то какую-то подушку относительной стабильности себе обеспечил", — пояснила Жолнович.

Причины сворачивания программы

По словам главы ведомства, причиной частичного сворачивания программы помощи ВПЛ является дефицит средств, предусмотренных на такие расходы бюджетом. Денег на такую помощь может не хватить уже до конца года, в то время как количество людей, нуждающихся в поддержке, не уменьшается. Поэтому рассматривают вариант предоставления средств исключительно самым уязвимым слоям населения.

"Стоило бы направить эти деньги на новых людей, которые перемещаются, или на тех, кому труднее, или тем, кто с инвалидностью. Я думаю, мы будем думать над адресностью. И сообщества внутренне перемещенных лиц понимают, что нет смысла всю жизнь платить — это плохо такой статус за человеком закреплять, потому что он должен стать полноценным членом общества, жить, как все. Не надо нам стигматизировать людей", — добавила министр.

В прошлом году на выплаты на жительство переселенцам запроектировали 57 миллиардов гривен, а выплатили 53 миллиарда.

Напомним, украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новую единовременную денежную помощь. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Ранее мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.