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В уряді уточнили деталі працевлаштування переселенців

8 травня 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота для ВПО — в уряді уточнили деталі працевлаштування
Українські внутрішні переселенці з дітьми. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.

Процес повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як підтвердити кваліфікацію

Як зазначають в уряді, громадяни, які вимушено залишили свої оселі через війну та переїхали на нове місце проживання, можуть підтвердити професійну кваліфікацію. Для цього необхідно:

  • подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;
  • пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;
  • пройти процедуру оцінювання у кваліфікаційному центрі;
  • отримати сертифікат встановленого зразка про присвоєння/підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації.

Також у Кабміні опублікували перелік кваліфікаційних центрів та інформацію про них. Ознайомитися можна за посиланням.

Зміни в працевлаштуванні

Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців. Роботодавці зобов'язані надавати роботу ВПО на період, який має бути удвічі довшим за термін гарантованих компенсаційних виплат. У разі порушення нового правила — гроші, виплачені працедавцеві, потрібно буде повернути державі.

При цьому роботодавцям також дали право на компенсацію витрат на підвищення кваліфікації чи професійну перепідготовку переселенців. Виплати будуть дійсними, якщо ВПО гарантуватимуть місце роботи не менше ніж на рік.

Допомога бізнесу

У травні стартує програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

До неї зможуть долучитися переселенці та ветерани, які мають намір розпочати власну справу. Програма спрямована на підтримку напрямку експорту через торгові онлайн-платформи та покликана допомогти 1 тисячі експортерів масштабуватися упродовж двох місяців.

Більше про допомогу

Раніше ми писали, українські підприємці, які займаються вирощуванням та переробкою картоплі, могли отримати фінансову підтримку за Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Нагадаємо, українському бізнесу надали можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). 

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