Налоги за землю и недвижимость — кто из украинцев может не платить

В Украине частично отменили налоги за землю и недвижимость — что нужно знать
В Украине части предпринимателей отменили необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получат предприниматели Харькова.
Такое решение принял Харьковский городской совет на внеочередной сессии.
Кому частично отменили налоги
В соответствии с принятым решением, налог на землю и недвижимость не будут взимать с 1 апреля по 30 июня 2024 года с:
- физических лиц;
- юридических лиц;
- предпринимателей.
"Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств", — говорится в решении.
Как отмечается, ставки налога будут следующие:
- для земельного налога на участки физических и юрлиц — 0% от нормативной денежной оценки;
- для недвижимого имущества (если это не участок земли, находящийся в собственности юрлиц) — 0%.
По решению горсовета, при дальнейшем поступлении дополнительных дотаций из госказны в бюджет Харьковской городской тергромады льготы будут продлевать каждые три следующих месяца.
По оценкам мэра Игоря Терехова, такие льготы приведут к потере около 1 млрд гривен из городского бюджета.
В горсовете отмечают, что на начало весны 2024 года количество физлиц-предпринимателей в Харькове составляло около 118,4 тыс. человек.
Кто еще может не платить налоги
По данным Государственной налоговой службы, временное освобождение от налогообложения предусмотрено также во время военного положения для физических лиц-предпринимателей, которые были мобилизованы. Им можно не платить:
- налог на доходы физлиц (НДФЛ);
- единый налог;
- единый социальный взнос.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.
Также мы писали, что в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.
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