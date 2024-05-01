Налоги за землю и недвижимость — кто из украинцев может не платить

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В Украине части предпринимателей отменили необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получат предприниматели Харькова.

Такое решение принял Харьковский городской совет на внеочередной сессии.

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В соответствии с принятым решением, налог на землю и недвижимость не будут взимать с 1 апреля по 30 июня 2024 года с:

физических лиц;

юридических лиц;

предпринимателей.

"Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств", — говорится в решении.

Как отмечается, ставки налога будут следующие:

для земельного налога на участки физических и юрлиц — 0% от нормативной денежной оценки;

для недвижимого имущества (если это не участок земли, находящийся в собственности юрлиц) — 0%.

По решению горсовета, при дальнейшем поступлении дополнительных дотаций из госказны в бюджет Харьковской городской тергромады льготы будут продлевать каждые три следующих месяца.

По оценкам мэра Игоря Терехова, такие льготы приведут к потере около 1 млрд гривен из городского бюджета.

В горсовете отмечают, что на начало весны 2024 года количество физлиц-предпринимателей в Харькове составляло около 118,4 тыс. человек.

Кто еще может не платить налоги

По данным Государственной налоговой службы, временное освобождение от налогообложения предусмотрено также во время военного положения для физических лиц-предпринимателей, которые были мобилизованы. Им можно не платить:

налог на доходы физлиц (НДФЛ);

единый налог;

единый социальный взнос.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.

Также мы писали, что в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.