Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине частично отменили налоги за землю и недвижимость — что нужно знать arrow

В Украине частично отменили налоги за землю и недвижимость — что нужно знать

1 мая 2024 12:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги за землю и недвижимость — кто из украинцев может не платить
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине части предпринимателей отменили необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получат предприниматели Харькова.

Такое решение принял Харьковский городской совет на внеочередной сессии.

Читайте также:

Кому частично отменили налоги

В соответствии с принятым решением, налог на землю и недвижимость не будут взимать с 1 апреля по 30 июня 2024 года с:

  • физических лиц;
  • юридических лиц;
  • предпринимателей.

"Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств", — говорится в решении.

Как отмечается, ставки налога будут следующие:

  • для земельного налога на участки физических и юрлиц — 0% от нормативной денежной оценки;
  • для недвижимого имущества (если это не участок земли, находящийся в собственности юрлиц) — 0%.

По решению горсовета, при дальнейшем поступлении дополнительных дотаций из госказны в бюджет Харьковской городской тергромады льготы будут продлевать каждые три следующих месяца.

По оценкам мэра Игоря Терехова, такие льготы приведут к потере около 1 млрд гривен из городского бюджета.

В горсовете отмечают, что на начало весны 2024 года количество физлиц-предпринимателей в Харькове составляло около 118,4 тыс. человек.

Кто еще может не платить налоги

По данным Государственной налоговой службы, временное освобождение от налогообложения предусмотрено также во время военного положения для физических лиц-предпринимателей, которые были мобилизованы. Им можно не платить:

  • налог на доходы физлиц (НДФЛ);
  • единый налог;
  • единый социальный взнос.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.

Также мы писали, что в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.

земля
Харьков
налоги
недвижимость
бизнес
компании
предприятия
предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри