Податки на нерухомість в Україні — хто мусить сплатити у 2024 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

В Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.

По це інформує видання Obozrevatel.

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Правила сплати податку на нерухомість

Податок на нерухомість не стосується більшості власників стандартних квартир та приватних домівок. Він стосується тих, у кого нерухомість перевищує певну норму. Його нараховують тим, у кого є:

квартира, загальною площею більш як 60 кв. м;

житловий будинок — понад 120 кв. м;

різні типи об'єктів житлової нерухомості (квартири та будинки) — понад 180 кв. м.

Згідно з правилами, кожен додатковий метр має оподатковуватися, а розмір податку має встановлювати місцева влада. Проте загальна сума не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати.

Податок має сплачуватися у 2024-му за 2023-й, тому враховують ту мінімалку, яка була станом на січень минулого року, йдеться про суму у 6,7 тис. грн. У 2024-му — в середньому 100 грн.

Власнику квартири у 75 квадратів треба заплатити за "зайві" 15 квадратних метрів. Відтак, розмір податку дорівнюватиме 1,5 тис. грн.

Для громадян, які мають і квартиру, і будинок, площа житла сумується, тому кожен квадратний метр понад 180 буде оподатковуватися. Зокрема, будинок 130 кв. м і квартира 70 кв. м матимуть 20 "зайвих" квадратних метрів понад норму.

Коли потрібно сплачувати податок

Українці мають до 1 липня отримати повідомлення про оплату податку, а сплатити його треба до 1 серпня. Якщо цього не зробити — нарахують штраф у 5-10% від суми заборгованості.

Також, якщо проігнорувати повідомлення від податкової служби, вона може подати до суду. Так, у реєстрі судових рішень налічується сотні рішень про примусове стягнення податкових боргів.

Водночас від податку на нерухомість звільняються громадяни, майно яких зруйноване під час бойових дій, чи розташоване у зоні окупації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки для фізосіб-підприємців.

Також ми писали, що українські підприємства у рамках угоди про партнерство за програмою USAID можуть отримати допомогу у вигляді обладнання та маркетингових послуг. Заявки прийматимуть до кінця квітня 2024 року.