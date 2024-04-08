Податки на нерухомість в Україні — хто мусить сплатити у 2024 році

Податок на нерухомість — кого з власників чекає суд
В Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.
По це інформує видання Obozrevatel.
Правила сплати податку на нерухомість
Податок на нерухомість не стосується більшості власників стандартних квартир та приватних домівок. Він стосується тих, у кого нерухомість перевищує певну норму. Його нараховують тим, у кого є:
- квартира, загальною площею більш як 60 кв. м;
- житловий будинок — понад 120 кв. м;
- різні типи об'єктів житлової нерухомості (квартири та будинки) — понад 180 кв. м.
Згідно з правилами, кожен додатковий метр має оподатковуватися, а розмір податку має встановлювати місцева влада. Проте загальна сума не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати.
Податок має сплачуватися у 2024-му за 2023-й, тому враховують ту мінімалку, яка була станом на січень минулого року, йдеться про суму у 6,7 тис. грн. У 2024-му — в середньому 100 грн.
Власнику квартири у 75 квадратів треба заплатити за "зайві" 15 квадратних метрів. Відтак, розмір податку дорівнюватиме 1,5 тис. грн.
Для громадян, які мають і квартиру, і будинок, площа житла сумується, тому кожен квадратний метр понад 180 буде оподатковуватися. Зокрема, будинок 130 кв. м і квартира 70 кв. м матимуть 20 "зайвих" квадратних метрів понад норму.
Коли потрібно сплачувати податок
Українці мають до 1 липня отримати повідомлення про оплату податку, а сплатити його треба до 1 серпня. Якщо цього не зробити — нарахують штраф у 5-10% від суми заборгованості.
Також, якщо проігнорувати повідомлення від податкової служби, вона може подати до суду. Так, у реєстрі судових рішень налічується сотні рішень про примусове стягнення податкових боргів.
Водночас від податку на нерухомість звільняються громадяни, майно яких зруйноване під час бойових дій, чи розташоване у зоні окупації.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки для фізосіб-підприємців.
Також ми писали, що українські підприємства у рамках угоди про партнерство за програмою USAID можуть отримати допомогу у вигляді обладнання та маркетингових послуг. Заявки прийматимуть до кінця квітня 2024 року.
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