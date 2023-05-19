В Украине некоторые банки нарастили рекордную прибыль
В Украине финучреждения нарастили прибыль в первые три месяца года. Показатель повысился фактически втрое против аналогичного периода 2021 года, то есть до войны.
Такие данные приводит Opendatabot.
Какие суммы заработали банки
За первый квартал текущего года 65 украинских финучреждений заработали 34 млрд гривен. Это в три раза выше, чем в первом квартале 2021 года. Следует отметить, что в конце марта прошлого года банки вообще получили отрицательный баланс.
В топ-10 самых прибыльных банков вошли все четыре государственных, пять финучреждений с иностранным капиталом и только один — с частным. На них приходится 88% от общей прибыли (30 млрд грн с 34 млрд).
Источник: Оpendatabot
Только пять банков из 65 (8%) завершили первый квартал года с убытком на сумму 39,8 млн грн.
Госбанки за это время заработали 20,7 млрд грн, или 61% от общего числа. Госфинучреждение "ПриватБанк" нарастило квартальную прибыль в почти семь раз — до 16 млрд грн. Доля 47% от общей массы.
Источник: Оpendatabot
На банки с иностранным капиталом пришлось 26% от прибыли. "Правэкс банк" получил убытки в 4,8 млн грн. Лидирует в группе "Райффайзенбанк" — 2,06 млрд грн. В топ-3 также попали УкрСиббанк и "ОТП банк".
Источник: Оpendatabot
Проверки банков
Национальный банк Украины устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планируется провести до 1 октября 2023 года.
Как отмечают в пресс-службе, регулятор утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году".
Финучреждения проверят на устойчивость и сделают вывод по результатам следующих этапов:
- оценки качества активов банков (кредитов компаний и граждан);
- экстраполяции результатов на банковские кредитные операции (при необходимости):
- оценки показателей деятельности финучреждения по базовому сценарию вместе с определением уровней нормативов достаточности капиталов.
По утвержденному техническому заданию, до 1 октября проведут первый этап оценки. Во время осуществления третьего этапа задачу дополнят моделью оценки показателей финучреждений по базовому макроэкономическому сценарию, а также его параметрам.
Напомним, в Украине в мае 2023 вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.