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В Украине некоторые банки нарастили рекордную прибыль

19 мая 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки нарастили рекордную прибыль
Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине финучреждения нарастили прибыль в первые три месяца года. Показатель повысился фактически втрое против аналогичного периода 2021 года, то есть до войны.

Такие данные приводит Opendatabot.

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Какие суммы заработали банки

За первый квартал текущего года 65 украинских финучреждений заработали 34 млрд гривен. Это в три раза выше, чем в первом квартале 2021 года. Следует отметить, что в конце марта прошлого года банки вообще получили отрицательный баланс.

В топ-10 самых прибыльных банков вошли все четыре государственных, пять финучреждений с иностранным капиталом и только один — с частным. На них приходится 88% от общей прибыли (30 млрд грн с 34 млрд).

банки

Источник: Оpendatabot

Только пять банков из 65 (8%) завершили первый квартал года с убытком на сумму 39,8 млн грн.

Госбанки за это время заработали 20,7 млрд грн, или 61% от общего числа. Госфинучреждение "ПриватБанк" нарастило квартальную прибыль в почти семь раз — до 16 млрд грн. Доля 47% от общей массы.

банки

Источник: Оpendatabot

На банки с иностранным капиталом пришлось 26% от прибыли. "Правэкс банк" получил убытки в 4,8 млн грн. Лидирует в группе "Райффайзенбанк" — 2,06 млрд грн. В топ-3 также попали УкрСиббанк и "ОТП банк".

банки

Источник: Оpendatabot

Проверки банков

Национальный банк Украины устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планируется провести до 1 октября 2023 года.

Как отмечают в пресс-службе, регулятор утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году".

Финучреждения проверят на устойчивость и сделают вывод по результатам следующих этапов:

  • оценки качества активов банков (кредитов компаний и граждан);
  • экстраполяции результатов на банковские кредитные операции (при необходимости):
  • оценки показателей деятельности финучреждения по базовому сценарию вместе с определением уровней нормативов достаточности капиталов.

По утвержденному техническому заданию, до 1 октября проведут первый этап оценки. Во время осуществления третьего этапа задачу дополнят моделью оценки показателей финучреждений по базовому макроэкономическому сценарию, а также его параметрам.

Напомним, в Украине в мае 2023 вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.

 

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