В Україні деякі банки наростили рекордні прибутки
В Україні фінустанови наростили прибуток у перші три місяці року. Показник підвищився фактично втричі проти аналогічного періоду 2021 року, тобто до війни.
Такі дані наводить Opendatabot.
Які суми заробили банки
За перший квартал поточного року 65 українських фінустанов заробили 34 млрд гривень. Це втричі вище, ніж у першому кварталі 2021 року. Варто зауважити, що наприкінці березня минулого року банки взагалі отримали негативний баланс.
У топ-10 найприбутковіших банків увійшли всі чотири державні. П'ять фінустанов з іноземним капіталом та тільки один — з приватним. На них припадає 88% загального прибутку (30 млрд грн із 34 млрд).
Джерело: Оpendatabot
Тільки п'ять банків із 65 (8%) завершили перший квартал року зі збитками у сумі 39,8 млн грн.
Держбанки за цей час заробили 20,7 млрд грн, або 61% від загалу. Держфінустанова "ПриватБанк" наростила квартальний прибуток у майже сім разів — до 16 млрд грн. Частка 47% від загалу.
Джерело: Оpendatabot
На банки з іноземним капіталом припало 26% прибутку. "Правекс банк" отримав збитки у 4,8 млн грн. Лідирує у групі "Райффайзенбанк" — 2,06 млрд грн. У топ-3 також потрапили Укрсиббанк та "ОТП банк".
Джерело: Оpendatabot
Перевірки банків
Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.
Як зазначають у пресслужбі, регулятор затвердив "Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році".
Тож, фінустанови перевірять на стійкість та зроблять висновок за результатом таких етапів:
- оцінки якості активів банків (кредитів компаній та громадян);
- екстраполяції результатів на банківські кредитні операції (за потреби):
- оцінки показників діяльності фінустанови за базовим сценарієм разом визначенням рівнів нормативів достатності капіталів.
За затвердженим технічним завданням, до 1 жовтня проведуть перший етап оцінки. Під час здійснення третього етапу — завдання доповнять моделлю оцінки показників фінустанов за базовим макроекономічним сценарієм, а також його параметрами.
Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.