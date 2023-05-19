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В Україні деякі банки наростили рекордні прибутки

19 травня 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки наростили рекордні прибутки
Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні фінустанови наростили прибуток у перші три місяці року. Показник підвищився фактично втричі проти аналогічного періоду 2021 року, тобто до війни.

Такі дані наводить Opendatabot.

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Які суми заробили банки

За перший квартал поточного року 65 українських фінустанов заробили 34 млрд гривень. Це втричі вище, ніж у першому кварталі 2021 року. Варто зауважити, що наприкінці березня минулого року банки взагалі отримали негативний баланс.

У топ-10 найприбутковіших банків увійшли всі чотири державні. П'ять фінустанов з іноземним капіталом та тільки один — з приватним. На них припадає 88% загального прибутку (30 млрд грн із 34 млрд).

банки

Джерело: Оpendatabot

Тільки п'ять банків із 65 (8%) завершили перший квартал року зі збитками у сумі 39,8 млн грн.

Держбанки за цей час заробили 20,7 млрд грн, або 61% від загалу. Держфінустанова "ПриватБанк" наростила квартальний прибуток у майже сім разів — до 16 млрд грн. Частка 47% від загалу.

банки

Джерело: Оpendatabot

На банки з іноземним капіталом припало 26% прибутку. "Правекс банк" отримав збитки у 4,8 млн грн. Лідирує у групі "Райффайзенбанк" — 2,06 млрд грн. У топ-3 також потрапили Укрсиббанк та "ОТП банк".

банки

Джерело: Оpendatabot

Перевірки банків

Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.

Як зазначають у пресслужбі, регулятор затвердив "Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році".

Тож, фінустанови перевірять на стійкість та зроблять висновок за результатом таких етапів:

  • оцінки якості активів банків (кредитів компаній та громадян);
  • екстраполяції результатів на банківські кредитні операції (за потреби):
  • оцінки показників діяльності фінустанови за базовим сценарієм разом визначенням рівнів нормативів достатності капіталів.

За затвердженим технічним завданням, до 1 жовтня проведуть перший етап оцінки. Під час здійснення третього етапу — завдання доповнять моделлю оцінки показників фінустанов за базовим макроекономічним сценарієм, а також його параметрами.

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.

 

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