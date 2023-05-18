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На українські банки чекають масові перевірки: у чому причина

18 травня 2023 09:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки чекають масові перевірки
Будівля Національного банку України в Києві. Фото: National Bank Of Ukraine
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Причини перевірки банків

Як зазначають у пресслужбі, регулятор затвердив "Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році".

Тож, фінустанови перевірять на стійкість та зроблять висновок за результатом таких етапів:

  • оцінки якості активів банків (кредитів компаній та громадян);
  • екстраполяції результатів на банківські кредитні операції (за потреби):
  • оцінки показників діяльності фінустанови за базовим сценарієм разом визначенням рівнів нормативів достатності капіталів.

За затвердженим технічним завданням, до 1 жовтня проведуть перший етап оцінки. Під час здійснення третього етапу — завдання доповнять моделлю оцінки показників фінустанов за базовим макроекономічним сценарієм, а також його параметрами.

Які банки потраплять під перевірки

Перевірки торкнуться 20 банків, загальний обсяг чистих активів яких перевищує 90% активів усієї банківської системи:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс банк;
  • Універсал Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрексімбанк;
  • Укргазбанк;
  • ОТП Банк;
  • Укрсиббанк;
  • Креді агріколь банк;
  • Кредобанк;
  • А-банк;
  • Таскомбанк;
  • Прокредитбанк;
  • Акціонерний банк "Південний";
  • Банк кредит Дніпро;
  • Банк "Восток";
  • "МТБ банк";
  • Правекс банк.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що в Україні можуть знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять з 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування".

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