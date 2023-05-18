Банки чекають масові перевірки

Будівля Національного банку України в Києві. Фото: National Bank Of Ukraine

Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Причини перевірки банків

Як зазначають у пресслужбі, регулятор затвердив "Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році".

Тож, фінустанови перевірять на стійкість та зроблять висновок за результатом таких етапів:

оцінки якості активів банків (кредитів компаній та громадян);

екстраполяції результатів на банківські кредитні операції (за потреби):

оцінки показників діяльності фінустанови за базовим сценарієм разом визначенням рівнів нормативів достатності капіталів.

За затвердженим технічним завданням, до 1 жовтня проведуть перший етап оцінки. Під час здійснення третього етапу — завдання доповнять моделлю оцінки показників фінустанов за базовим макроекономічним сценарієм, а також його параметрами.

Які банки потраплять під перевірки

Перевірки торкнуться 20 банків, загальний обсяг чистих активів яких перевищує 90% активів усієї банківської системи:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк;

Сенс банк;

Універсал Банк;

ПУМБ;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

ОТП Банк;

Укрсиббанк;

Креді агріколь банк;

Кредобанк;

А-банк;

Таскомбанк;

Прокредитбанк;

Акціонерний банк "Південний";

Банк кредит Дніпро;

Банк "Восток";

"МТБ банк";

Правекс банк.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що в Україні можуть знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять з 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування".