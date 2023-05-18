На українські банки чекають масові перевірки: у чому причина
Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Причини перевірки банків
Як зазначають у пресслужбі, регулятор затвердив "Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році".
Тож, фінустанови перевірять на стійкість та зроблять висновок за результатом таких етапів:
- оцінки якості активів банків (кредитів компаній та громадян);
- екстраполяції результатів на банківські кредитні операції (за потреби):
- оцінки показників діяльності фінустанови за базовим сценарієм разом визначенням рівнів нормативів достатності капіталів.
За затвердженим технічним завданням, до 1 жовтня проведуть перший етап оцінки. Під час здійснення третього етапу — завдання доповнять моделлю оцінки показників фінустанов за базовим макроекономічним сценарієм, а також його параметрами.
Які банки потраплять під перевірки
Перевірки торкнуться 20 банків, загальний обсяг чистих активів яких перевищує 90% активів усієї банківської системи:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Райффайзен Банк;
- Сенс банк;
- Універсал Банк;
- ПУМБ;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- ОТП Банк;
- Укрсиббанк;
- Креді агріколь банк;
- Кредобанк;
- А-банк;
- Таскомбанк;
- Прокредитбанк;
- Акціонерний банк "Південний";
- Банк кредит Дніпро;
- Банк "Восток";
- "МТБ банк";
- Правекс банк.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.
Також ми писали, що в Україні можуть знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять з 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування".