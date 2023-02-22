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В Украине некоторые граждане могут оформить помощь в 6,7 тыс. грн и выше

22 февраля 2023 07:39
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Украине некоторые граждане могут оформить помощь в 6,7 тыс. грн и выше
Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь в 6,7 тыс. грн и выше. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Это предусмотрено правительственным постановлением №79 от 20 января 2023 года, пишет издание Napensii.

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Размер ежемесячных денежных выплат

Согласно документу, утвержденному и опубликованному в феврале текущего года, нововведение распространяется на граждан, непосредственно участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, при этом отмеченных определенными наградами с 2014-го.

Размер помощи зависит от типов наград:

  • лица, имеющие звание героя Украины и орден "Золотая звезда", могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере трех минимальных заработных плат (6,7 тыс. грн. умножены на три — 20,1 тыс. грн);
  • лицам, имеющим орден Богдана Хмельницкого, помощь назначают в размере двух "минималок" — 13,4 тыс. грн;
  • лицам, награжденным орденом "За мужество" или орденом княгини Ольги, принадлежит помощь в размере одной минимальной зарплаты в 6,7 тыс. грн;
  • членам семьи погибших или умерших граждан с вышеперечисленными наградами также назначают ежемесячное пособие в размере 6,7 тыс. грн.

Как отмечается, на выплаты могут претендовать как пенсионеры, так и граждане, еще не достигшие пенсионного возраста.

Как оформить выплаты молодым ветеранам

Молодые ветераны, у которых есть вышеперечисленные награды, должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с документами, подтверждающими данный факт.

Если подать документы на пособие до 1 июля, то выплаты будут начислены с 1 января этого года. Если обратиться в марте, то ветеранам выплатят сразу три размера пособия. Однако если обратиться после 1 июля, то помощь начнут начислять с даты подачи заявления.

Примечательно, что ранее пенсионеры, награжденные каким-либо из указанных орденов или званий, имели право на доплату либо за особые заслуги перед Украиной, либо за особые заслуги перед Родиной. В первом случае доплата составляла 40% прожиточного минимума, во втором — до 70%.

Теперь граждане смогут выбрать, хотят ли получать доплату по старому или новому законодательству.

При этом, если лица уже состоят на учете в ПФУ и по личным делам указаны необходимые документы, то с 1 января 2023-го им автоматически назначена новая ежемесячная помощь.

Напомним, в Украине многие граждане получают пенсии ниже 3 тыс. грн, однако некоторые категории имеют право на более высокую сумму — по меньшей мере 4,4 тыс. грн. Речь идет об участниках боевых действий (УБД).

Также мы писали, что по данным Министерства финансов Украины, к концу 2022 года в Украине рекордно выросли расходы государственного бюджета на нужды армии. В частности, речь идет о закупках и зарплатах военным.

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