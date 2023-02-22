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В Україні деякі громадяни можуть оформити допомогу у 6,7 тис. грн і вище

22 лютого 2023 07:39
lis.jpg - Ксенія Лисновська
В Україні деякі громадяни можуть оформити допомогу у 6,7 тис. грн і вище
Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу у 6,7 тисячі гривень і вище. Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Це передбачено урядовою постановою №79 від 20 січня 2023 року, пише видання Napensii.

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Розмір щомісячних грошових виплат

Відповідно до документа, затвердженого та опублікованого у лютому поточного року, нововведення поширюється на громадян, які безпосередньо брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, при цьому відзначені певними нагородами з 2014-го.

Розмір допомоги залежить від типів нагород:

  • особи, які мають звання героя України та орден "Золота зірка", можуть розраховувати на щомісячну допомогу у розмірі трьох мінімальних заробітних плат (6,7 тис. грн помножені на три — 20,1 тисячі грн);
  • особам, які мають орден Богдана Хмельницького, допомогу призначають у розмірі двох "мінімалок" — 13,4 тис грн;
  • особам,  нагороджених орденом "За мужність" чи орденом княгині Ольги, належить допомога розміром в одну мінімальну зарплатню у 6,7 тис. грн;
  • членам родини загиблих чи померлих громадян з перерахованими вище нагородами також призначають щомісячну допомогу у розмірі 6,7 тис. грн.

Як зазначається, на виплати можуть претендувати як пенсіонери, так і громадяни, які ще не досягли пенсійного віку.

Як оформити виплати молодим ветеранам

Молоді ветерани, які мають вищеперелічені нагороди, повинні звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із документами, що підтверджують даний факт.

Якщо подати документи на допомогу до 1 липня, то виплати будуть нараховані з 1 січня цього року. Якщо звернутися у березні, то ветеранам виплатять відразу три розміри допомоги. Проте, якщо звернутись після 1 липня, то допомогу почнуть нараховувати з дати подання заяви.

Примітно, що раніше пенсіонери, нагороджені якимсь із зазначених орденів чи звань, мали право на доплату або за особливі заслуги перед Україною, або за особливі заслуги перед Батьківщиною. У першому випадку доплата становила 40% прожиткового мінімуму, у другому — до 70%.

Тепер громадяни зможуть вибрати, чи хочуть отримувати доплату за старим чи новим законодавством.

При цьому, якщо особи вже перебувають на обліку у ПФУ та в особових справах зазначені необхідні документи, то з 1 січня 2023-го їм автоматично призначено нову щомісячну допомогу.

Нагадаємо, в Україні багато громадян отримують пенсії нижче 3 тис. гривень, однак деякі категорії мають право на вищу суму — щонайменше 4,4 тис. гривень. Йдеться про учасників бойових дій (УБД).

Також ми писали, що за даними Міністерства фінансів України, під кінець 2022 року в Україні рекордно зросли видатки державного бюджету на потреби армії. Зокрема, йдеться про на закупівлі та зарплати військовим.

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