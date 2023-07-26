Цены в Украине – некоторые фрукты не подешевеют летом

Продовольственный рынок. Фото: Unplush

В Украине летом некоторые сезонные фрукты пока не планируют дешеветь. Речь идет о яблоках, большинство которых на рынке импортированы.

Об этом рассказывают аналитики проекта EastFruit.

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Удорожание яблок

Как отмечают специалисты, в стране уже собирают новый урожай яблок. Однако цены на молодые яблоки в 2,3 раза выше по сравнению с началом сезона 2022 года.

Сейчас закупочная стоимость яблок нового урожая находится в пределах 23-26 грн/кг/кг или 0,63-0,71 долл./кг.

По словам экспертов, ожидать дешевых яблок в ближайшее время не стоит, ведь основу предложения на украинском рынке составляет импорт.

"Начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно повлияло на продажи импортного яблока, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты", — отмечают специалисты.

По прогнозу, более массово на рынке появятся яблоки украинских производителей со следующей недели. Цена будет умеренно снижаться только при условии роста предложения. На этом фоне может несколько снизиться стоимость и импортных яблок.

Какие овощи подорожали в июне

По данным Госслужбы статистики Украины, рекордсменами по подорожанию в июне на продовольственном рынке стал картофель, который прибавил 21,7%, до 12 гривен за килограмм, и белокочанная капуста (на 21,5%), до 45,6 гривны за килограмм. Повысились в цене морковь и свекла (на 8,9% и 7,7% соответственно). Морковь — до 59,6 гривны за килограмм, а свекла — до 10,4.

Яблоки в прошлом месяце подорожали существенно — на 20,1%, до 35,8 гривны за килограмм.

Больше о ценах

Напомним, в Украине несколько снизились темпы удорожания продуктов. Такие данные привели в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.