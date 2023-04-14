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В Украине некоторым бизнесменам грозят штрафы: что изменилось в апреле

14 апреля 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — кому из предпринимателей грозят штрафы
Украинский предприниматель (ФЛП). Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым предпринимателям грозят немалые штрафы из-за изменений законодательства, заработавших в апреле 2023 года. Необходимо сообщить о своем статусе банкам и другим финансовым учреждениям.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на соответствующий закон №2888-ІХ.

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Соответствующий закон предусматривает, что все физлица-предприниматели (ФЛП) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны сообщить о своем статусе в банки, финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитентам электронных денег, где открывают счета/электронные кошельки.

Если этого не сделают и не сообщат о своем статусе при открытии счета/электронного кошелька, то будут вынуждены заплатить штраф. Его размер за каждый случай неуведомления составляет 680 гривен.

Рост количества ФЛП в Украине

В прошлом году украинцы активно регистрировали новый бизнес. В общей сложности появилось более 33,8 тыс. новых юридических лиц. Наибольшее количество регистраций пришлось на февраль — 4 106, а наименьшее на март — только 503.

В 2022 году в структуре распределения по КВЭДам лидировала сфера торговли. По числу зарегистрированных компаний больше всего появилось следующих видов экономической деятельности:

  • оптовая и розничная торговля — 7,83 тыс. юридических лиц;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых — 6,54 тыс. юридических лиц;
  • предоставление других видов услуг — 3,82 тыс. юридических лиц;
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 1,96 тыс. юридических лиц;
  • перерабатывающая промышленность — 1,82 тыс. юридических лиц.

Напомним, в 2023 году на Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.

 

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