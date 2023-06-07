Курс доллара 7 июня — банки продают валюту дешевле

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке продолжает дешеветь американская валюта. В среду, 7 июня, доллар в среднем стоит 37,14 гривны.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара 7 июня

Так, доллар в среднем стоит в покупке 36,78 гривны (-0,02), в продаже — 37,36 (-0,027).

"Идея Банк" покупает валюту за 36,70(-0,10), продает за 37,40(-0,10) гривны.

Укрсиббанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,70 (-0,10), в покупке — 37,45 гривны (-0,10).

В Райффайзен Банке курс доллара в покупке стоит 36,80, в продаже — 37,20.

Банк "Оптимальный" выставил курс доллара в продаже на уровне 37,07 (-0,02), в покупке — 37,17 гривны (-0,02).

В государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,73 гривны, в продаже — 37,23 гривны.

Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту в среду за 36,60 грн, продает за 37,60 грн.

Доллар в обменниках

В обменных пунктах валюта подешевела на несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,10-37,20 грн, евро в таком ценовом диапазоне — 40,00-40,21.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,05 (+0,02 коп.) и 39,43 грн (+0,02 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Также мы писали, что НБУ смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.