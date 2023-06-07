Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине дешевеет доллар: сколько стоит в банках 7 июня arrow

В Украине дешевеет доллар: сколько стоит в банках 7 июня

7 июня 2023 10:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара 7 июня — банки продают валюту дешевле
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке продолжает дешеветь американская валюта. В среду, 7 июня, доллар в среднем стоит 37,14 гривны.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

Читайте также:

Курс доллара 7 июня

Так, доллар в среднем стоит в покупке 36,78 гривны (-0,02), в продаже — 37,36 (-0,027).

"Идея Банк" покупает валюту за 36,70(-0,10), продает за 37,40(-0,10) гривны.

Укрсиббанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,70 (-0,10), в покупке — 37,45 гривны (-0,10).

В Райффайзен Банке курс доллара в покупке стоит 36,80, в продаже — 37,20.

Банк "Оптимальный" выставил курс доллара в продаже на уровне 37,07 (-0,02), в покупке — 37,17 гривны (-0,02).

В государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,73 гривны, в продаже — 37,23 гривны.

Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту в среду за 36,60 грн, продает за 37,60 грн.

Доллар в обменниках

В обменных пунктах валюта подешевела на несколько копеек. Доллар торгуется на уровне 37,10-37,20 грн, евро в таком ценовом диапазоне — 40,00-40,21.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,05 (+0,02 коп.) и 39,43 грн (+0,02 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Также мы писали, что НБУ смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас