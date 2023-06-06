Курс валют — скільки коштує долар у банках 6 червня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 6 червня, на готівковому ринку долар у середньому коштує 37,20 гривні. Українські банки продовжують знижувати курс американської валюти.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

Читайте також:

Курс долара 6 червня у банках

Так, державний Ощадбанк купує американську валюту у вівторок за 36,57 гривні (-0,03), продає за 37,57 гривні (-0,03).

"Ідея Банк" купує валюту за 36,80 (-0,10), продає за 37,50 (-0,05) гривні.

Кредобанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,86 (-0,10), у купівлі — 37,29 гривні (-0,09).

У державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,73 гривні, у продажу — 37,23 гривні.

Райффайзен Банк виставив курс долара у продажу на рівні 36,80 (-0,10), у купівлі — 37,20 гривні (-0,15).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,05 (+23 коп.) та 39,44 грн (+22 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був на майже 26 млн доларів більший проти попереднього тижня.

Також ми писали, що в Україні невеликі фінустанови почали підвищувати депозитні ставки через гривневий дефіцит та на вимогу Національного банку збільшити обсяги резервування. Зокрема, на державні банки зараз припадає 60% вкладів українців.