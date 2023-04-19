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В Украине дорожает коммуналка: в платежках появились новые суммы

19 апреля 2023 07:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на коммуналку выросли — как изменились суммы в платежках за год
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине даже на фоне военного положения и моратория на повышение коммунальных тарифов, некоторые услуги продолжают дорожать. За год показатели изменились на несколько процентов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Обновлены данные Госстата

По этой информации, в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022-го коммунальные услуги подорожали на 4,6%. Больше всего, на 22,9%, повысились суммы в платежках на содержание и ремонт жилья.

Изменилась и стоимость уборки мусора. Этот коммунальный тариф повысился на 17%.

Тариф на водоснабжение увеличился в стоимости за год на 1,6%.

Также подорожали следующие услуги:

  • по управлению многоквартирными домами — на 1,5%;
  • канализация — на 1,2%;
  • горячая вода и отопление — на 0,2%;

Следует заметить, что стоимость электроэнергии не изменилась, а природный газ подешевел на 0,4%.

Примечательно, что в марте по сравнению с февралем текущего года стоимость жилищно-коммунальных услуг в стране незначительно снизилась, на 0,1%.

Подорожали в марте по сравнению с предыдущим месяцем следующие услуги:

  • содержание и ремонт жилья — на 0,4%;
  • уборка мусора — на 2,8%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 0,2%.

Стоимость остальных услуг осталась неизменной. Речь идет о водоснабжении, канализации, электроэнергии, природном газе, горячей воде и отоплении.

Планы по повышению тарифов

В Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны.

Следовательно, могут повысить стоимость природного газа. В частности, уже существует рыночная цена 16 гривен за кубический метр, ее могут сначала ввести для теплокоммунэнерго, говорят эксперты.

На рассмотрении специалистов два варианта повышения тарифов на электроэнергию. Согласно "легкому варианту", предполагается повышение до 2,5 гривны за киловатт. В то же время звучат мнения экспертов, что цены подскочат до европейских.

В Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тоже заявили о планах повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод в два этапа.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины не исключают повышения тарифов на электроэнергию. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

 

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