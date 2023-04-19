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В Україні дорожчає комуналка: у платіжках з’явилися нові суми

19 квітня 2023 07:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на комуналку зросли — як змінилися суми у платіжках за рік
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні навіть на тлі воєнного стану та мораторію на підвищення комунальних тарифів деякі послуги продовжують дорожчати. За рік показники змінилися на кілька відсотків.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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Оновлені дані Держстату

За цією інформацією, у березні 2023 року порівняно з березнем 2022-го комунальні послуги подорожчали на 4,6%. Найбільше, на 22,9%, підвищилися суми у платіжках на утримання та ремонт житла.

Змінилася і вартість прибирання сміття. Цей комунальний тариф підвищився на 17%.

Тариф на водопостачання збільшився у вартості упродовж року на 1,6%.

Також подорожчали такі послуги:

  • з управління багатоквартирними будинками — на 1,5%;
  • каналізація — на 1,2%;
  • гаряча вода та опалення — на 0,2%;

Варто зауважити, що вартість електроенергії не змінилася, а природний газ подешевшав на 0,4%.

Примітно, що у березні проти лютого поточного року вартість житлово-комунальних послуг в країні незначно знизилася, на 0,1%.

Подорожчали у березні у порівнянні з попереднім місяцем такі послуги:

  • утримання та ремонт житла — на 0,4%;
  • прибирання сміття — на 2,8%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%.

Вартість решти послуг залишилась незмінною. Йдеться про водопостачання, каналізацію, електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення.

Плани з підвищення тарифів

В Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни.

Тож, можуть підвищити вартість природного газу. Зокрема, вже існує ринкова ціна у 16 гривень за кубічний метр, її можуть спочатку запровадити для теплокомуненерго, кажуть експерти.

На розгляді фахівців два варіанти підвищення тарифів на електроенергію. Згідно з "легким варіантом", передбачається підвищення до 2,5 гривні за кіловат. Водночас, лунають думки експертів, що ціни підскочать до європейських.

У Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) теж заявили про плани підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення у два етапи.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України не виключають підвищення тарифів на електроенергію. Це могло б стати одним із рішень для відновлення пошкодженої української енергосистеми від російських обстрілів.

Також ми писали, що "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

 

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