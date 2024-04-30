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В Украине дорожает официальный доллар — новый курс от НБУ

30 апреля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 30 апреля — Нацбанк снова повысил официальный доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских финучреждениях и обменниках снова нестабилен 30 апреля 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), американская валюта стоит дороже.

Такая информация обнародована на сайте НБУ, а также на порталах по мониторингу.

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Так, Национальный банк утвердил официальные курсы иностранных валют на уровне:

  • доллар — 39,67 грн (+0,07);
  • евро — 42,49 грн (+0,05);
  • злотый — 9,82 грн (+0,01).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, стоимость американской валюты несколько изменилась. В среднем покупают за 39,47 грн (+0,03), продают — за 39,94 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке — 42,27 грн (-0,02), в продаже — 42,98 грн (+0,03).

В госфинучреждении ПриватБанк курс доллара в покупке стоит 39,35 грн (0,00), в продаже — 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (+0,10), продает — за 39,85 грн (+0,10). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (-0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах валюта подешевела: доллар покупают за 39,70 грн (-0,13), продают — за 39,83 грн (-0,09). Евровалюта стоит в покупке 42,78 грн (-0,05), при продаже — 42,95 грн (-0,03).

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Напомним, НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от правительства. Такой шаг был принят в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Мы также сообщали, каким будет курс доллара до конца 2024 года. Мнения экспертов разделились в зависимости от продолжительности войны в Украине.

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