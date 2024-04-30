Курс валют 30 квітня — Нацбанк знову підвищив офіційний долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінустановах та обмінниках у вівторок, 30 квітня, знову нестабільний. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), американська валюта коштує дорожче.

Таку інформацію оприлюднено на сайті НБУ, а також на порталах з моніторингу.

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Так, Національний банк затвердив офіційні курси іноземних валют на рівні:

долар — 39,67 грн (+0,07);

євро — 42,49 грн (+0,05);

злотий — 9,82 грн (+0,01).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, вартість американської валюти дещо змінилась. У середньому купують за 39,47 грн (+0,03), продають — за 39,94 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі — 42,27 грн (-0,02), у продажу — 42,98 грн (+0,03).

У держфінустанові ПриватБанк курс долара у купівлі коштує 39,35 грн (0,00), у продажу — 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,10), продає — за 39,85 грн (+0,10). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (-0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта подешевшала: долар купують за 39,70 грн (-0,13), продають — за 39,83 грн (-0,09). Євровалюта коштує у купівлі 42,78 грн (-0,05), під час продажу — 42,95 грн (-0,03).

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Нагадаємо, НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від уряду. Такий крок ухвалили у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

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