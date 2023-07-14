Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине дорожает аренда жилья: в каких регионах больше всего arrow

В Украине дорожает аренда жилья: в каких регионах больше всего

14 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аренда жилья — в Украине активно растут цены на квартиры
Ключ в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на рынке недвижимости подорожала аренда жилья. Лидируют по темпам роста цен два региона.

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистки Украины.

Читайте также:

Как изменилась стоимость аренды

По данным Госстата, в среднем стоимость аренды с начала года прибавила 9,3%. Следовательно, темпы подорожания почти вдвое превысили показатель инфляции. Так, ее уровень за указанный период составил 4,6%. В то же время, по данным Национального банка (НБУ), показатель инфляции в годовом исчислении замедлился с 15,3% до 12,8% в июне.

В среднем, ежемесячная плата за аренду однокомнатной квартиры в июне текущего года составила 6,23 тыс. гривен. Для сравнения — в 2021 году было 4,29 тыс. гривен.

Госстат приводит список регионов, где аренда жилья с начала 2023 года подорожала больше всего:

  • Закарпатье — 47,8%, до 12,86 тыс. гривен;
  • Львовщина — на 9,3%, до 12 тыс. гривен;
  • Киев — на 2,0%, до 7,79 тыс. гривен.

Самую низкую стоимость аренды специалисты фиксируют в следующих областях:

  • Запорожская — 3,06 тыс. гривен;
  • Херсонская — 2,96 тыс. гривен;
  • Сумская — 2,76 тыс. гривен.

В прошлом году аренда однокомнатной квартиры стоила 5,69 тыс. гривен. Тогда лидировала Львовская область, а аренда выросла в регионе в 2,1 раза, до 10,97 тыс. гривен. Уровень инфляции за 2022-й составил 26,6%.

аренда
Источник: Госстат

Согласно данным экспертов по недвижимости, в июле средняя стоимость выставленных на рынок однокомнатных квартир составляет:

  1. 10,8% — 10 тыс. грн;
  2. 6,2% — 6,4 тыс. грн;
  3. 3,6% — 5,2 тыс. грн;
  4. 1,5% — 13,6 тыс. грн;
  5. 1% — 19,2 тыс. грн.
недвижимость
Источник: еКвартира

Больше о недвижимости

Напомним, в Департаменте финансовой стабильности Национального банка Украины сообщили, что ситуация на украинском рынке недвижимости продолжает оставаться сложной в связи с войной. Тем не менее, продавцы продолжают держать завышенные цены на жилье.

Также мы писали, что в Киеве на рынке недвижимости список самых дорогих предложений возглавляет роскошная пятикомнатная квартира. Ее оценивают почти в шесть миллионов долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз