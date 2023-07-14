Аренда жилья — в Украине активно растут цены на квартиры

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В Украине на рынке недвижимости подорожала аренда жилья. Лидируют по темпам роста цен два региона.

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистки Украины.

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Как изменилась стоимость аренды

По данным Госстата, в среднем стоимость аренды с начала года прибавила 9,3%. Следовательно, темпы подорожания почти вдвое превысили показатель инфляции. Так, ее уровень за указанный период составил 4,6%. В то же время, по данным Национального банка (НБУ), показатель инфляции в годовом исчислении замедлился с 15,3% до 12,8% в июне.

В среднем, ежемесячная плата за аренду однокомнатной квартиры в июне текущего года составила 6,23 тыс. гривен. Для сравнения — в 2021 году было 4,29 тыс. гривен.

Госстат приводит список регионов, где аренда жилья с начала 2023 года подорожала больше всего:

Закарпатье — 47,8%, до 12,86 тыс. гривен;

Львовщина — на 9,3%, до 12 тыс. гривен;

Киев — на 2,0%, до 7,79 тыс. гривен.

Самую низкую стоимость аренды специалисты фиксируют в следующих областях:

Запорожская — 3,06 тыс. гривен;

Херсонская — 2,96 тыс. гривен;

Сумская — 2,76 тыс. гривен.

В прошлом году аренда однокомнатной квартиры стоила 5,69 тыс. гривен. Тогда лидировала Львовская область, а аренда выросла в регионе в 2,1 раза, до 10,97 тыс. гривен. Уровень инфляции за 2022-й составил 26,6%.

Источник: Госстат

Согласно данным экспертов по недвижимости, в июле средняя стоимость выставленных на рынок однокомнатных квартир составляет:

10,8% — 10 тыс. грн; 6,2% — 6,4 тыс. грн; 3,6% — 5,2 тыс. грн; 1,5% — 13,6 тыс. грн; 1% — 19,2 тыс. грн.

Источник: еКвартира

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Напомним, в Департаменте финансовой стабильности Национального банка Украины сообщили, что ситуация на украинском рынке недвижимости продолжает оставаться сложной в связи с войной. Тем не менее, продавцы продолжают держать завышенные цены на жилье.

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