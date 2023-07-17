Недвижимость в Украине — ОСМД разрешили изменять функциональное назначение квартир

Уничтоженное жилье в Украине. Фото: google.com

В Украине разрешили менять функциональное назначение жилья на прифронтовых территориях. Это предусматривает принятый законопроект №7029.

Об этом сообщается на парламентском сайте.

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Что предполагает законопроект

Проект закона вносит изменения в некоторые законы в части упрощения управления многоквартирными домами, которым меняется механизм создания ОСМД и разрешается участвовать в учредительном собрании по созданию объединения владельцам квартир дистанционно.

Правлениям ОСМД на период военного положения и в течение года после завершения предоставлено право осуществлять ремонты домов на территориях, где происходили или происходят боевые действия, за гранты. Также ОСМД имеет право менять функциональное назначение жилья без решения общего собрания.

В частности, законодательство дополнено следующими словами: "при технической возможности может быть организовано участие в учредительном собрании отдельных совладельцев (по их желанию) дистанционно с использованием технических средств электронных коммуникаций (телефонов, планшетов, ПК) в режиме видеоконференции".

При этом голосование совладельцев будет производиться путем письменного опроса, а решение о создании ОСМД будет считаться принятым, если за него проголосовало более половины общего числа всех совладельцев.

Что касается расширения прав ОСМД, то речь идет о дополнительных полномочиях:

в принятии решений по реконструкции и ремонту домов:

в изменении функционального назначения квартир;

в заключении сделок, необходимых для реконструкции и ремонта за иностранные грантовые средства.

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Напомним, в Киеве на рынке недвижимости список самых дорогих предложений возглавляет роскошная пятикомнатная квартира. Ее оценивают почти в шесть миллионов долларов.

Также мы писали, что в Департаменте финансовой стабильности Национального банка Украины сообщили, что ситуация на украинском рынке недвижимости продолжает оставаться сложной в связи с войной. Тем не менее, продавцы продолжают держать завышенные цены на жилье.