Гетманцев рассказал, как новая минимальная зарплата повлияет на экономику

Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua

В комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады оценили влияние повышения уровня заработной платы на экономику Украины. В 2024 году "минималка" выросла дважды и составила 8 тыс. грн.

Об этом рассказал глава комитета Даниил Гетманцев изданию "Главком".

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Эффект новой "минималки" на экономику Украины

По словам Гетманцева, в целом повышение минимальной зарплаты коснется не только нового уровня базовой зарплаты, но и ряда других выплат, в том числе пособия по безработице и компенсаций работодателям за трудоустройство граждан. Учитывая это, рост "минималки" окажет положительное влияние на частное потребление, а следовательно — на восстановление экономики в целом.

Он отметил, что в этом году минимальная зарплата выросла на 19,4%. Учитывая низкую инфляцию, это частично компенсирует потери в реальной "минималке" в предыдущие два года.

"В условиях войны правительство вынуждено проводить взвешенную политику повышения минималки. Она направлена на то, чтобы любые такие повышения не были болезненными для бюджета и бизнеса, что могло случиться, если бы, например, ее повысили сразу в полтора или два раза", — уточнил глава комитета.

При этом, по его убеждению, власти даже во время войны должны думать о перспективе. Показатель минимальной зарплаты является производным от общей социальной политики государства и уровня развития экономики страны.

Учитывая это, государство должно стремиться устанавливать такой размер минимальной зарплаты, который бы обезопасил человека от трудовой бедности. В нынешних реалиях это означает, что если гражданин работает и получает "белую" "минималку", то не попадет за эту черту.

Также он подчеркнул, что минимальная зарплата в Украине должна быть конкурентоспособной среди других стран в регионе. Если этого не будет, ситуация с донорством трудовых ресурсов для соседних стран продолжится.

"Здесь не должно быть лишних иллюзий. Диспаритет в показателях минимальной зарплаты в Украине (190 евро), Румынии (660 евро) и Польше (990 евро) соответствует разрыву в уровне подушевого ВВП между нашими странами, по крайней мере, до войны", — отметил он.

Посодействуют в этом евроинтеграция, которая основывается на политике постепенного выравнивания доходов, а также проактивная позиция государства в повышении "минималки", детенизации зарплат, добавил Даниил Гетманцев.

Повышение зарплаты в январе и апреле

В прошлом году в Украине минимальную заработную плату не повышали из-за войны, а в начале 2024-го произошел пересчет размера минималки. В частности, в месячном размере суммы стали следующие:

с 1 января 2024 года — с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн;

с 1 апреля 2024 года — с 7,1 тыс. до 8 тыс. грн;

в почасовом размере:

с 1 января 2024 года — 42,6 грн;

с 1 апреля 2024 года — 48 грн.

В Верховной Раде намерены в следующем году осуществить очередное повышение минимальной зарплаты примерно до 9 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке фиксируют рост заработной платы в стране. Это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.

Также мы писали, что в 2023 году членам правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде заработной платы. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.