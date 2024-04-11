Гетманцев розповів, як нова мінімальна зарплата вплине на економіку

Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua

У комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради оцінили вплив підвищення рівня заробітної плати на економіку України. У 2024 році "мінімалка" зросла двічі і становить 8 тис. грн.

Про це розповів голова комітету Данило Гетманцев виданню "Главком".

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За словами Гетманцева, загалом підвищення мінімальної зарплати торкнеться не лише нового рівня базової зарплати, а й низки інших виплат, зокрема допомоги безробітним та компенсацій роботодавцям за працевлаштування громадян. З огляду на це, зростання "мінімалки" матиме позитивний вплив на приватне споживання, а отже — на відновлення економіки загалом.

Він зазначив, що загалом цьогоріч мінімальна зарплата зросла на 19,4%. Враховуючи низьку інфляцію, це частково компенсує втрати у реальній "мінімалці" у попередні два роки.

"В умовах війни уряд змушений проводити зважену політику підвищення мінімалки. Вона спрямована на те, щоб будь-які такі підвищення не були болючими для бюджету і бізнесу, що могло трапитись, якби, приміром, її підвищили одразу у півтора чи два рази", — уточнив очільник комітету.

При цьому, на його переконання, влада навіть під час війни мусить думати на перспективу. Показник мінімальної зарплати є похідним від загальної соціальної політики держави та рівня розвитку економіки країни.

Зважаючи на це, держава повинна прагнути встановлювати такий розмір мінімальної зарплати, який убезпечив би людину від трудової бідності. В нинішніх реаліях це означає, що якщо громадянин працює й отримує "білу" мінімалку, то не потрапить за відповідну межу.

Також він зауважив, що мінімальна зарплата в Україні мусить бути конкурентоспроможною з-поміж інших країн в регіоні. Якщо цього не буде, то ситуація з донорством трудових ресурсів для сусідніх країн продовжиться.

"Тут не повинно бути зайвих ілюзій. Диспаритет у показниках мінімальної зарплати в Україні (190 євро), Румунії (660 євро) і Польщі (990 євро) відповідає розриву у рівні подушового ВВП між нашими країнами, принаймні до війни", — зазначив він.

Посприяє у цьому євроінтеграція, яка ґрунтується на політиці поступового вирівнювання доходів, а також проактивна позиція держави у підвищенні "мінімалки", детінізації зарплат, додав Данило Гетманцев.

Підвищення зарплати у січні та квітні

Минулого року в Україні мінімальну заробітну плату не підвищували через війну, а на початку 2024-го здійснили перерахунок розміру мінімалки. Зокрема, у місячному розмірі суми стали такі:

з 1 січня 2024 року — з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн;

з 1 квітня 2024 року — з 7,1 тис. до 8 тис. грн;

у погодинному розмірі:

з 1 січня 2024 року — 42,6 грн;

з 1 квітня 2024 року — 48 грн.

У Верховній Раді мають намір наступного року здійснити чергове підвищення мінімальної зарплати приблизно до 9 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку фіксують зростання заробітних плат в країні. Це спровоковано загальною ситуацією на ринку праці, зокрема у зв'язку з кадровими проблемами.

Також ми писали, що у 2023 році членам правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді заробітної плати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.