Нафтогаз виплатив членам правління 51 млн грн зарплати у 2023 році

Офіс Нафтогазу у Києві. Фото: NurPhoto/picture alliance

У 2023 році членам правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді заробітної плати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.

Про це повідомляє видання "Українськi Новини".

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Захмарні зарплати у Нафтогазі

Згідно з даними в деклараціях за 2023 рік, сумарно члени правління НАК "Нафтогаз України" задекларували більш ніж 51 млн гривень доходу у вигляді заробітної плати.

Зокрема, найбільше минулого року заробив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов. Він задекларував 21,37 млн гривень зарплати.

Членові правління, фінансовому директору групи Нафтогаз Роману Чумакові виплатили у 2023-му близько 15,3 млн гривень.

Ще один член правління Нафтогазу Василь Володін задекларував дохід за попередній рік у вигляді зарплатні у сумі 6,5 млн гривень.

Також видання пише, що сумарно за рік член правління Дмитро Абрамович отримав 4,44 млн гривень за роботу в Нафтогазі.

Водночас сума зарплатні члена правління Івана Лукері становила 3,56 млн гривень за рік.

Фінансова ситуація в Нафтогазі

Минулого року Група Нафтогаз отримала 245 мільярдів гривень консолідованого доходу. Тобто значний валовий прибуток, який говорить про сталість діяльності бізнесу.

Водночас, у 2022 році Група звітувала про валовий збиток (79 млрд гривень). Зокрема, торік всі ключові підприємства Групи покращили операційні та фінансові показники діяльності. Група Нафтогаз сплатила 90,2 млрд грн податків минулого року.

При цьому днями компанія оприлюднила дані щодо боргів. Згідно з ними, на кінець березня 2024 року заборгованість підприємств теплокомуненерго перед Нафтогазом сягнула 63,4 млрд грн, а населення заборгувало 9,8 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку повідомили про зростання заробітних плат в країні. Там пояснили, що це спровоковано загальною ситуацією на ринку праці, зокрема у зв'язку з кадровими проблемами.

Також повідомлялося, що у 2024 році в українських чиновників зросла оплата праці. Це пов'язано з тим, що всі органи перейшли на нову грейдову систему розрахунку заробітної плати.