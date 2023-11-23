Пенсии в Украине — кому готовят повышение на 2,6 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

Такие изменения предполагает государственный бюджет.

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Кто получит надбавку в 2,6 тыс. грн

Выплаты возрастут, поскольку с 2024 года повысится прожиточный минимум с 2093 до 2361 гривны (минимальный размер), а максимальный в десять раз больше — с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. гривен соответственно.

Предусматривается "надбавка" в 2,6 тыс. гривен гражданам, чья пенсия по законодательству не превышает 10 прожиточных минимумов.

В следующем году пенсии в среднем должны повыситься до 6 тыс. гривен.

При этом объем бюджета Пенсионного фонда на следующий год составит 322 млрд. гривен.

Индексация пенсий с марта 2024 года

Соответствующей суммы бюджета ПФУ хватит для индексации, однако значительного повышения для большинства не будет. По информации Министерства социальной политики, пенсионные выплаты повысятся всем гражданам, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на пенсию не ранее трех лет назад.

Ожидается, что согласно новым правилам индексацию пенсий проведут 1 марта 2024 года. При этом применят другой механизм расчета. Если ранее выплаты повышали на сумму, равную половине инфляции за прошлый год и среднему за последние три года росту заработной платы. На этот раз будут учитывать баллы и каждый отработанный месяц.

В то же время, о новых правилах подробно пока в Министерстве социальной политики не сообщают.

Относительно мартовской индексации во время периода военного положения необходимо решение Кабинета министров.

Следует отметить, что в период с июня прошлого года по июнь текущего года средняя пенсия повысилась на 874 гривен. При этом до конца 2023 года средняя пенсия составит 5,49 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.