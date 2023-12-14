Штрафы для водителей – кого предлагают наказывать сильнее

Грузовой транспорт. Фото: УНИАН

В Верховную Раду внесли проект закона №10335, которым предлагают усилить ответственность за нарушение требований стоянки крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами. В частности, известна сумма штрафов.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

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Речь идет о законопроекте №10335 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за нарушение требований стоянки крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами".

Согласно документу, Кодекс Украины об админправонарушениях планируется дополнить новой нормой. Она предусматривает ответственность за нарушение правил стоянки водителями грузового транспорта.

Ужесточение наказания

Ожидается, что штрафные санкции за соответствующее правонарушение составят 6,8 тыс. гривен.

Согласно документу, оформлять протоколы об административном правонарушении по этой статье будут полицейские. В то же время рассматривать такие дела — суды.

Однако в случае малозначительности действия суд сможет освобождать правонарушителей от админответственности.

Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинские автомобилисты, кардинально изменившие цвет транспорта, должны осуществить срочную перерегистрацию. Иначе придется уплатить штраф.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.