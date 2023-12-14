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В Україні хочуть посилити покарання для водіїв вантажівок — що відомо

14 грудня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи для водіїв — кого пропонують карати сильніше
Вантажний транспорт. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховну Раду внесли проєкт закону № 10335, яким пропонують посилити відповідальність за порушення вимог стоянки великогабаритними та великоваговими транспортними засобами. Зокрема, відомі суми штрафів.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Йдеться про законопроєкт №10335 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог стоянки великогабаритними та великоваговими транспортними засобами".

Згідно з документом, Кодекс України про адмінправопорушення планують доповнити новою нормою. Вона передбачає відповідальність за порушення правил стоянки водіями вантажного транспорту.

Посилення покарання

Очікується, що штрафні санкції за відповідне правопорушення будуть становити 6,8 тис. гривень.

За документом, оформлювати протоколи про адміністративне правопорушення за цією статтею будуть поліцейські. Водночас розглядати такі справи — суди.

Проте у разі малозначності діяння суд зможе звільняти правопорушників від адмінвідповідальності.

 

штрафи водії
Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські автомобілісти, які кардинально змінили колір транспорту, мусять здійснити термінову перереєстрацію. Інакше доведеться сплатити штраф.

Раніше ми писали, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.

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