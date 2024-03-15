Отпуска в Украине станут длиннее — что предлагает правительство

Трудовая книга. Фото: dcz.gov.ua

В Украине работникам планируют увеличить продолжительность отпусков в рамках планов по обновлению норм Кодекса законов о труде. В случае поддержки соответствующего предложения — украинцы будут отдыхать ежегодно не 24, а 28 дней.

Соответствующий проект был предложен в Министерстве экономики, пишет OBOZ.UA.

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Подробнее об изменениях в отпусках

Согласно предложениям в проекте, который находится на этапе обсуждения, кроме основного отпуска, будут следующие:

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный законом;

отпуск по учебе (ст. 97 Кодекса);

отпуск по беременности и родам (ст. 98 Кодекса);

отпуск по уходу за ребенком (ст. 99 Кодекса);

отпуск работникам, усыновившим ребенка/детей (ст. 100 Кодекса);

отпуск по случаю рождения ребенка (ст. 101 Кодекса);

отпуск для тех, кто имеет детей, совершеннолетних сына или дочь с инвалидностью с детства подгруппы А I группы (ст. 102 Кодекса);

отпуск без сохранения заработной платы (ст. 105 Кодекса).

Также предложения ведомства предусматривают:

обновление механизма и условий предоставления социальных отпусков, учитывая принцип гендерной недискриминации;

внедрение обновленных подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в том числе на основе процедур медиации распространения норм коллективных договоров и соглашений.

Какие отпуска у европейцев

В 18 странах Европейского Союза (ЕС) предусмотрено 20 дней минимального ежегодного оплачиваемого отдыха. Максимально европейцы отдыхают 25 дней, однако такая возможность доступна только в пяти странах, свидетельствуют данные Европейской службы занятости (EURES).

В пятерке лучших по продолжительности отпусков стран:

Австрия;

Франция;

Люксембург;

Швеция;

Дания.

Однако работодатели могут увеличить продолжительность отпуска благодаря:

выслуге лет;

типа контракта;

профессии.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.

Также мы писали, что Государственный центр занятости обнародовал целый список специалистов редких профессий, которых ищут работодатели. В частности, среди необычных вакансий — работа жокеем и гончаром.