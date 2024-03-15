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В Україні хочуть збільшити термін відпусток — деталі ініціативи

15 березня 2024 07:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Відпустки в Україні стануть довші — що пропонує уряд
Трудова книжка. Фото: dcz.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні працівникам планують збільшити тривалість відпусток в рамках планів з оновлення норм Кодексу законів про працю. У разі підтримання відповідної пропозиції українці відпочиватимуть щорічно не 24, а 28 днів.

Відповідний проєкт запропонували у Міністерстві економіки, пише OBOZ.UA.

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Детальніше про зміни у відпустках

Згідно з пропозиціями в проєкті, який перебуває на етапі обговорення, окрім основної відпустки, будуть такі:

  • щорічна додаткова оплачувана відпустка, передбачена законом;
  • відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 97 Кодексу);
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 98 Кодексу);
  • відпустка з догляду за дитиною (ст. 99 Кодексу);
  • відпустка робітникам, які усиновили дитину/дітей (ст. 100 Кодексу);
  • відпустка з нагоди народження дитини (ст. 101 Кодексу);
  • відпустка тим, хто має дітей, повнолітніх сина чи дочку з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 102 Кодексу);
  • відпустка без збереження зарплати (ст. 105 Кодексу).

Також пропозиції відомства передбачають:

  • оновлення механізму та умов надання соціальних відпусток, враховуючи принцип гендерної недискримінації;
  • запровадження оновлених підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, в тому числі на основі процедур медіації поширення норм колективних договорів та угод.

Які відпустки у європейців

У 18 країнах Європейського Союзу (ЄС) передбачені 20 днів мінімального щорічного оплачуваного відпочинку. Максимально європейці відпочивають 25 днів, однак така можливість доступна тільки в п'яти країнах, свідчать дані Європейської служби зайнятості (EURES).

У п'ятірці найкращих за тривалістю відпусток країн:

  • Австрія;
  • Франція;
  • Люксембург;
  • Швеція;
  • Данія.

Проте роботодавці мають змогу збільшити тривалість відпустки завдяки:

  • вислузі років;
  • типу контракту;
  • професії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Також ми писали, що Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.

Мінекономіки
робота
відпустка
уряд
ринок праці

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