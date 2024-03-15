Відпустки в Україні стануть довші — що пропонує уряд

В Україні хочуть збільшити термін відпусток — деталі ініціативи
В Україні працівникам планують збільшити тривалість відпусток в рамках планів з оновлення норм Кодексу законів про працю. У разі підтримання відповідної пропозиції українці відпочиватимуть щорічно не 24, а 28 днів.
Відповідний проєкт запропонували у Міністерстві економіки, пише OBOZ.UA.
Детальніше про зміни у відпустках
Згідно з пропозиціями в проєкті, який перебуває на етапі обговорення, окрім основної відпустки, будуть такі:
- щорічна додаткова оплачувана відпустка, передбачена законом;
- відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 97 Кодексу);
- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 98 Кодексу);
- відпустка з догляду за дитиною (ст. 99 Кодексу);
- відпустка робітникам, які усиновили дитину/дітей (ст. 100 Кодексу);
- відпустка з нагоди народження дитини (ст. 101 Кодексу);
- відпустка тим, хто має дітей, повнолітніх сина чи дочку з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 102 Кодексу);
- відпустка без збереження зарплати (ст. 105 Кодексу).
Також пропозиції відомства передбачають:
- оновлення механізму та умов надання соціальних відпусток, враховуючи принцип гендерної недискримінації;
- запровадження оновлених підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, в тому числі на основі процедур медіації поширення норм колективних договорів та угод.
Які відпустки у європейців
У 18 країнах Європейського Союзу (ЄС) передбачені 20 днів мінімального щорічного оплачуваного відпочинку. Максимально європейці відпочивають 25 днів, однак така можливість доступна тільки в п'яти країнах, свідчать дані Європейської служби зайнятості (EURES).
У п'ятірці найкращих за тривалістю відпусток країн:
- Австрія;
- Франція;
- Люксембург;
- Швеція;
- Данія.
Проте роботодавці мають змогу збільшити тривалість відпустки завдяки:
- вислузі років;
- типу контракту;
- професії.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.
Також ми писали, що Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.
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