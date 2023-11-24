В Украине хотят заставить тарологов и астрологов платить налоги

Гадание на картах. Фото: freepik.com

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко представил в Верховной Раде проект закона, направленный на создание категории "эзотерическое образование" и формирование отдельного списка в общенациональной электронной базе данных об образовании. Инициатор проекта считает, что эзотерики должны уплачивать налоги в бюджет.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте парламента.

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Гривко подчеркивает, что необходимо учитывать высокий интерес к эзотерическим услугам. Эти услуги часто предлагаются через социальные сети без какого-либо контроля, включая продажу информационных продуктов, распространяющих знания среди населения. Поэтому, по мнению Гривко, важно легализовать эту область.

Автор указывает на отсутствие регулирования в этом секторе, что, по его мнению, ведет к незащищенности честных эзотериков и способствует мошенничеству. Люди, обращающиеся за подобными услугами, рискуют стать жертвами обмана.

В предложении к законопроекту говорится о введении определения эзотерического образования и создании реестра в государственной электронной базе.

Лица, внесенные в этот реестр, получат право на образовательную деятельность, включая выдачу дипломов и открытие учебных заведений. Зарегистрированные специалисты будут иметь права на защиту деловой репутации, на интеллектуальную собственность.

Напомним, с 1 января 2024 размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.