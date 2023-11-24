Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине хотят заставить тарологов и астрологов платить налоги arrow

В Украине хотят заставить тарологов и астрологов платить налоги

24 ноября 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине хотят заставить тарологов и астрологов платить налоги
Гадание на картах. Фото: freepik.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко представил в Верховной Раде проект закона, направленный на создание категории "эзотерическое образование" и формирование отдельного списка в общенациональной электронной базе данных об образовании. Инициатор проекта считает, что эзотерики должны уплачивать налоги в бюджет.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте парламента.

Читайте также:

Тарологи и астрологи будут платить налоги

Гривко подчеркивает, что необходимо учитывать высокий интерес к эзотерическим услугам. Эти услуги часто предлагаются через социальные сети без какого-либо контроля, включая продажу информационных продуктов, распространяющих знания среди населения. Поэтому, по мнению Гривко, важно легализовать эту область.

Автор указывает на отсутствие регулирования в этом секторе, что, по его мнению, ведет к незащищенности честных эзотериков и способствует мошенничеству. Люди, обращающиеся за подобными услугами, рискуют стать жертвами обмана.

В предложении к законопроекту говорится о введении определения эзотерического образования и создании реестра в государственной электронной базе. 

Лица, внесенные в этот реестр, получат право на образовательную деятельность, включая выдачу дипломов и открытие учебных заведений. Зарегистрированные специалисты будут иметь права на защиту деловой репутации, на интеллектуальную собственность.

Напомним, с 1 января 2024 размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме