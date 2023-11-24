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В Україні хочуть змусити тарологів та астрологів сплачувати податки

24 листопада 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні хочуть змусити тарологів та астрологів сплачувати податки
Ворожіння на картах. Фото: freepik.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко представив у Верховній Раді проект закону, спрямований на створення категорії "езотеричну освіту" та формування окремого списку у загальнонаціональній електронній базі даних про освіту. Ініціатор проєкту вважає, що езотерики мають сплачувати податки до бюджету.

Відповідний проєкт закону опубліковано на сайті парламенту.

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Гривко наголошує, що необхідно враховувати високий інтерес до езотеричних послуг. Ці послуги часто пропонуються через соціальні мережі без контролю, включаючи продаж інформаційних продуктів, що поширюють знання серед населення. Тому, на думку Гривка, важливо легалізувати цю сферу.

Автор вказує на відсутність регулювання у цьому секторі, що, на його думку, веде до незахищеності чесних езотериків та сприяє шахрайству. Люди, які звертаються за подібними послугами, ризикують стати жертвами обману.

У пропозиції до законопроєкту йдеться про запровадження визначення езотеричної освіти та створення реєстру у державній електронній базі.

Особи, внесені до цього реєстру, матимуть право на освітню діяльність, включаючи видачу дипломів та відкриття навчальних закладів. Зареєстровані фахівці матимуть право на захист ділової репутації, інтелектуальну власність.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, які мають сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать.

Також ми писали, що народні депутати можуть запровадити податки на криптовалюту. До Верховної Ради внесли відповідний законопроєкт.

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