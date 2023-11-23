Податки та штрафи у 2024 році — як зміни очікуються для ФОП

Порожній гаманець. Фото: Unplush

З 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать.

Це передбачає Державний бюджет-2024.

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Показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, від яких вони залежать, у 2024 році зростуть.

Так, до Державного бюджету-2024 закладені нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму:

- мінімальна зарплатня має підвищитися з 6,7 тис. гривень:

у січні 2024-го — до 7,1 тис. гривень;

у квітні 2024-го — до 8 тис. гривень.

- прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 гривень.

Відповідно до цих показників, з 1 січня фізособи-підприємці будуть платити ЄСВ та ставку єдиного податку на наступному рівні:

Для ФОП першої групи:

ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (частка 22% від мінімальної зарплатні);

єдиний податок — до 302,8 гривні (частка 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

Для ФОП другої групи:

ЄСВ піднімуть до 1,56 тис. гривень (22% від мінімальної зарплати);

єдиний податок — до 1,42 тис. гривень (20% від рівня мінімальної зарплатні);

Для ФОП третьої групи:

ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (22% від рівня мінімальної зарплатні);

єдиний податок — ставка на рівні 5% доходу, або 3% доходу за умови сплати ПДВ.

Максимальна база нарахування ЄСВ це — 15 розмірів мінімальної зарплати, тому максимально ЄСВ сплачуватиме ФОП з 1 січня 23,43 тис. гривень (7,1 тис. х 15 х 22%).

При цьому роботодавці будуть сплачувати за своїх працівників, які працюють на мінімальній заробітній платі з 1 січня так:

ставка — 7,1 тисячі гривень;

ПДФО — 7,1 тисячі х 18% = 1,27 тис. гривень;

військовий збір — 7,1 тисячі х 1,5% = 106,5 гривень;

ЄСВ — 7,1 тисячі х 22% = 1,56 тисячі гривень.

Утримання — 1 384,5 гривні (ПДФО + ВЗ).

Розрахунок на працівника наступний:

ставка 7,1 тисячі гривень (із них ПДФО (1,27 тис. гривень) + військовий збір (106,5 гривень)) + ЄСВ 1,56 тис. грн = 8,66 тисячі гривень

Тому "на руки" працівник отримає 5,71 тисячі гривень за місяць, адже ПДФО і військовий збір утримуються зі ставки, а роботодавець має вносити єдиний соціальний внесок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для працівників бюджетної сфери можуть встановити різні ставки військового збору. Вони можуть стартувати зі звичних 1,5% і досягати 50%.

Також ми писали, що народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.