Податки та штрафи у 2024 році — як зміни очікуються для ФОП

В Україні оновлять розміри податків та штрафів — коли чекати
З 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать.
Це передбачає Державний бюджет-2024.
Які будуть податки для ФОП у 2024-му
Показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, від яких вони залежать, у 2024 році зростуть.
Так, до Державного бюджету-2024 закладені нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму:
- мінімальна зарплатня має підвищитися з 6,7 тис. гривень:
- у січні 2024-го — до 7,1 тис. гривень;
- у квітні 2024-го — до 8 тис. гривень.
- прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 гривень.
Відповідно до цих показників, з 1 січня фізособи-підприємці будуть платити ЄСВ та ставку єдиного податку на наступному рівні:
Для ФОП першої групи:
- ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (частка 22% від мінімальної зарплатні);
- єдиний податок — до 302,8 гривні (частка 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
Для ФОП другої групи:
- ЄСВ піднімуть до 1,56 тис. гривень (22% від мінімальної зарплати);
- єдиний податок — до 1,42 тис. гривень (20% від рівня мінімальної зарплатні);
Для ФОП третьої групи:
- ЄСВ підвищиться до 1,56 тис. гривень (22% від рівня мінімальної зарплатні);
- єдиний податок — ставка на рівні 5% доходу, або 3% доходу за умови сплати ПДВ.
Максимальна база нарахування ЄСВ це — 15 розмірів мінімальної зарплати, тому максимально ЄСВ сплачуватиме ФОП з 1 січня 23,43 тис. гривень (7,1 тис. х 15 х 22%).
При цьому роботодавці будуть сплачувати за своїх працівників, які працюють на мінімальній заробітній платі з 1 січня так:
- ставка — 7,1 тисячі гривень;
- ПДФО — 7,1 тисячі х 18% = 1,27 тис. гривень;
- військовий збір — 7,1 тисячі х 1,5% = 106,5 гривень;
- ЄСВ — 7,1 тисячі х 22% = 1,56 тисячі гривень.
Утримання — 1 384,5 гривні (ПДФО + ВЗ).
Розрахунок на працівника наступний:
- ставка 7,1 тисячі гривень (із них ПДФО (1,27 тис. гривень) + військовий збір (106,5 гривень)) + ЄСВ 1,56 тис. грн = 8,66 тисячі гривень
Тому "на руки" працівник отримає 5,71 тисячі гривень за місяць, адже ПДФО і військовий збір утримуються зі ставки, а роботодавець має вносити єдиний соціальний внесок.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні для працівників бюджетної сфери можуть встановити різні ставки військового збору. Вони можуть стартувати зі звичних 1,5% і досягати 50%.
Також ми писали, що народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.
Читайте Новини.LIVE!