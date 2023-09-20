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В Украине количество безработных побило рекорд: обновленные данные Госстата

20 сентября 2023 11:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — уровень безработицы обновил рекорд
Трудовая книга. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине уровень официальной безработицы опустился до новых исторических минимумов. Дефицит ряда категорий работников усиливается.

Таковы данные Государственной службы занятости Украины, опубликованные Национальным банком Украины (НБУ).

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Уровень официальной безработицы

По данным Госстата, по итогам предыдущего месяца уровень официальной безработицы находится на самом низком уровне. Количество граждан, состоящих на учете в Центрах занятости, сократилось до 108,7 тысяч, из них 78,8 тысячи — это женщины. Еще год назад зарегистрированных безработных насчитывалось 278,6 тысячи человек.

При этом количество граждан, получающих пособие по безработице, за год опустилось с 230,5 до 45,4 тысячи человек.

По информации статистического ведомства, за это время выросла потребность работодателей в работниках. Количество вакантных должностей за месяц выросло на 9,9 тысячи и составляет 47,5 тысячи. Нагрузка на одно вакантное место — 2,0.

Сейчас безработные граждане могут получать выплаты, выполняя общественно полезные работы, зависящие от потребностей конкретного региона. Оплата труда составляет 6,7 тысячи гривен и не может быть ниже минимальной заработной платы. Кроме того, такие работы могут дофинансировать из областных бюджетов.

Механизм регистрации безработных обновят

В Украине планируется усовершенствовать механизм регистрации безработных и назначение им пособий по безработице. Для этого правительство разработало соответствующее постановление.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в порядок регистрации и перерегистрации зарегистрированных безработных граждан и ведение учета соискателей работы, утвержденное постановлением №446. Соответствующую процедуру упростят. Также изменения ожидаются в порядке предоставления работодателям денежных компенсаций за расходы по оплате труда за трудоустройство переселенцев, утвержденного постановлением №331. Планируется увеличение продолжительности предоставления компенсаций.

Больше о работе

Напомним, в Украине планируется обновить систему оплаты труда государственных служащих. Сейчас в правительстве работают над новым механизмом.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце увеличилась средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.

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