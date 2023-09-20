Работа в Украине — уровень безработицы обновил рекорд

В Украине количество безработных побило рекорд: обновленные данные Госстата
В Украине уровень официальной безработицы опустился до новых исторических минимумов. Дефицит ряда категорий работников усиливается.
Таковы данные Государственной службы занятости Украины, опубликованные Национальным банком Украины (НБУ).
Уровень официальной безработицы
По данным Госстата, по итогам предыдущего месяца уровень официальной безработицы находится на самом низком уровне. Количество граждан, состоящих на учете в Центрах занятости, сократилось до 108,7 тысяч, из них 78,8 тысячи — это женщины. Еще год назад зарегистрированных безработных насчитывалось 278,6 тысячи человек.
При этом количество граждан, получающих пособие по безработице, за год опустилось с 230,5 до 45,4 тысячи человек.
По информации статистического ведомства, за это время выросла потребность работодателей в работниках. Количество вакантных должностей за месяц выросло на 9,9 тысячи и составляет 47,5 тысячи. Нагрузка на одно вакантное место — 2,0.
Сейчас безработные граждане могут получать выплаты, выполняя общественно полезные работы, зависящие от потребностей конкретного региона. Оплата труда составляет 6,7 тысячи гривен и не может быть ниже минимальной заработной платы. Кроме того, такие работы могут дофинансировать из областных бюджетов.
Механизм регистрации безработных обновят
В Украине планируется усовершенствовать механизм регистрации безработных и назначение им пособий по безработице. Для этого правительство разработало соответствующее постановление.
В частности, проект предусматривает внесение изменений в порядок регистрации и перерегистрации зарегистрированных безработных граждан и ведение учета соискателей работы, утвержденное постановлением №446. Соответствующую процедуру упростят. Также изменения ожидаются в порядке предоставления работодателям денежных компенсаций за расходы по оплате труда за трудоустройство переселенцев, утвержденного постановлением №331. Планируется увеличение продолжительности предоставления компенсаций.
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Напомним, в Украине планируется обновить систему оплаты труда государственных служащих. Сейчас в правительстве работают над новым механизмом.
Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце увеличилась средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.