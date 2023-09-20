Робота в Україні — рівень безробіття оновив рекорд

Трудова книжка. Фото: google.com

В Україні рівень офіційного безробіття опустився до нових історичних мінімумів. Дефіцит низки категорій працівників посилюється.

Такі дані Державної служби зайнятості України, які опублікував Національний банк України (НБУ).

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Рівень офіційного безробіття

За даними Держстату, за підсумками попереднього місяця рівень офіційного безробіття перебуває на найнижчому рівні. Кількість громадян, які стоять на обліку у Центрах зайнятості, скоротилась до 108,7 тисячі, з них 78,8 тисячі — це жінки. Ще рік тому зареєстрованих безробітних налічувалося 278,6 тисячі осіб.

При цьому кількість громадян, які отримують грошову допомогу з безробіття, за рік опустилась із 230,5 до 45,4 тисячі осіб.

За інформацією статистичного відомства, за цей час зросла потреба роботодавців у працівниках. Кількість вакантних посад за місяць зросла на 9,9 тисячі і становить 47,5 тисячі. Навантаження на одне вакатне місце — 2,0.

Зараз безробітні громадяни можуть отримувати виплати, виконуючи суспільно корисні роботи, які залежать від потреб конкретного регіону. Оплата праці становить 6,7 тисячі гривень і не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату. Окрім цього, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Механізм реєстрації безробітних оновлять

В Україні планують удосконалити механізм реєстрації безробітних та призначення їм допомоги з безробіття. Для цього уряд розробив відповідну постанову.

Зокрема, проєкт передбачає внесення змін у порядок реєстрації та перереєстрації зареєстрованих безробітних громадян та ведення обліку шукачів роботи, що затвердила постанова №446. Відповідну процедуру спростять. Також зміни очікуються у порядку надання роботодавцям грошових компенсацій за витрати на оплату праці за працевлаштування переселенців, затвердженого постановою №331. Заплановано збільшення тривалості надання компенсацій.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні планують оновити систему оплати праці державних службовців. Зараз в уряді працюють над новим механізмом.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.