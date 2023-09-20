Робота в Україні — рівень безробіття оновив рекорд

В Україні кількість безробітних побила рекорд: оновлені дані Держстату
В Україні рівень офіційного безробіття опустився до нових історичних мінімумів. Дефіцит низки категорій працівників посилюється.
Такі дані Державної служби зайнятості України, які опублікував Національний банк України (НБУ).
Рівень офіційного безробіття
За даними Держстату, за підсумками попереднього місяця рівень офіційного безробіття перебуває на найнижчому рівні. Кількість громадян, які стоять на обліку у Центрах зайнятості, скоротилась до 108,7 тисячі, з них 78,8 тисячі — це жінки. Ще рік тому зареєстрованих безробітних налічувалося 278,6 тисячі осіб.
При цьому кількість громадян, які отримують грошову допомогу з безробіття, за рік опустилась із 230,5 до 45,4 тисячі осіб.
За інформацією статистичного відомства, за цей час зросла потреба роботодавців у працівниках. Кількість вакантних посад за місяць зросла на 9,9 тисячі і становить 47,5 тисячі. Навантаження на одне вакатне місце — 2,0.
Зараз безробітні громадяни можуть отримувати виплати, виконуючи суспільно корисні роботи, які залежать від потреб конкретного регіону. Оплата праці становить 6,7 тисячі гривень і не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату. Окрім цього, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
Механізм реєстрації безробітних оновлять
В Україні планують удосконалити механізм реєстрації безробітних та призначення їм допомоги з безробіття. Для цього уряд розробив відповідну постанову.
Зокрема, проєкт передбачає внесення змін у порядок реєстрації та перереєстрації зареєстрованих безробітних громадян та ведення обліку шукачів роботи, що затвердила постанова №446. Відповідну процедуру спростять. Також зміни очікуються у порядку надання роботодавцям грошових компенсацій за витрати на оплату праці за працевлаштування переселенців, затвердженого постановою №331. Заплановано збільшення тривалості надання компенсацій.
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Нагадаємо, в Україні планують оновити систему оплати праці державних службовців. Зараз в уряді працюють над новим механізмом.
Також ми писали, що в Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.