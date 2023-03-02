В Украине больницы будут строить по-новому: что изменилось
В Украине все медицинские учреждения теперь должны строить по новым правилам. Это написано в обновленных государственных строительных нормах (ГБН).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
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Что предусматривают новые нормы
Как отметили в ведомстве, новые нормы необходимо будет учитывать при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. Правила относятся также к отдельным частям на реставрацию. Строительство должно происходить с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также в соответствии с нормами организации гражданской защиты и энергоэффективности.
Так, согласно ГБН, у главного входа медицинского учреждения обязательно должны быть паркоместа для авто, которыми управляют люди с инвалидностью, стоянки для велосипедов и мотоциклов, электрозарядные устройства для электрокаров, а на территории стационаров могут быть размещены вертодромы. Палаты должны быть максимум двухместные и с душевой кабиной.
"Нормы максимально приближены к европейским стандартам в части объемно-планировочных решений, требований к вентиляции, возможности автономного и бесперебойного функционирования отдельных помещений при отсутствии электроснабжения. Кроме того, учтены особенности проведения капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих зданий, в том числе — архитектуры", — добавили в Мининфраструктуры.
Напомним, по оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних зданий предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.
Также мы писали, что на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.