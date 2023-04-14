В Украине запретят использование российского программного обеспечения

Использование программного обеспечения в компаниях. Фото: google.com

В Украине намерены запретить использование программного обеспечения российского происхождения государственными компаниями и бизнесом. С такой инициативой выступила Ассоциация IT Ukraine, ведь многие компании продолжают использовать российский софт.

Об этом рассказал СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко, пишет "Интерфакс-Украина".

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Ассоциация направила соответствующее письмо министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, где отметила наличие аналогичного отечественного программного обеспечения.

"Мы предлагаем провести рабочую встречу с представителями органов власти, которые могут повлиять на решение о запрещении использования в Украине программного обеспечения происхождением из страны-агрессора", — отметил он.

Сейчас в государственных компаниях и в бизнесе пользуются российским продуктом, многие предприятия предоставляют услуги по продаже и внедрению этого программного обеспечения. Следовательно, речь идет не только о финансовой поддержке бюджета России, но и о национальной безопасности страны.

Так, в Украине до сих пор работают все 1С-клоны, перерегистрированные в странах Евросоюза, подпадающий под санкции российский софт (BAS ERP, AmoCRM, "Битрикс").

"Мы рассчитываем, что государственные менеджеры, понимающие всю сложность проблематики, присоединятся к решению этого вызова и вынесут тему на общественную повестку дня", — подчеркнул СЕО IT-Enterprise.

Ранее Опендатабот и Netpeak составили список из 44 российских продуктов, которые украинский бизнес чаще всего использует, и добавили перечень альтернатив от украинских и зарубежных разработчиков. Со списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) обновили список международных спонсоров войны. Список расширили, добавив китайский бренд Xiaomi Corporation.

Напомним, что Украина ввела тотальные санкции против всех российских финансовых учреждений. Согласно решению СНБО, Украина применяет на 50 лет санкции ко всем российским банкам, в том числе Центральному банку РФ, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестфондам и другим учреждениям, занимающимся финансовыми услугами.