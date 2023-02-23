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Всі російські фінустанови потрапили під жорсткі санкції: деталі закону

23 лютого 2023 15:28
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Санкції проти росії — усі російські фінустанови в Україні поза законом
Президентський законопроєкт №9045 ухвалили у цілому
lis.jpg - Ксенія Лисновська

23 лютого депутати Верховної Ради ввели тотальні санкції проти усіх російських фінансових установ. Президентський законопроєкт №9045 ухвалили у цілому.

Про це повідомив представник Податкового комітету ВР Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Що відомо

За словами нардепа, "за" проголосували 325 народних депутатів.
Таким чином, парламент підтримав рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження секторальних санкцій проти російського фінсектору.

Згідно з рішенням РНБО, Україна застосовує на 50 років санкції до всіх російських банків, у тому числі Центрального банку рф, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестфондів та інших установ, які займаються фінансовими послугами.

Санкційні обмеження забороняють операції з активами вищевказаних компаній, ділові відносини, контракти, купівлю цінних паперів.

Радбез також зобов'язав анулювати реєстрацію всіх російських платіжних систем.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.

За прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

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