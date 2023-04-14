В Україні заборонять використання російського програмного забезпечення

Використання програмного забезпечення у компаніях. Фото: google.com

В Україні мають намір заборонити використання програмного забезпечення російського походження державними компаніями та бізнесом. З такою ініціативою виступила Асоціація IT Ukraine, адже багато компаній продовжують використовувати російський софт.

Про це розповів СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко, пише "Інтерфакс-Україна".

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Асоціація направила відповідний лист міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, де наголосила на наявності аналогічного вітчизняного програмного забезпечення.

"Ми пропонуємо провести робочу зустріч із представниками органів влади, які можуть вплинути на рішення про заборону використання в Україні програмного забезпечення походженням із країни-агресора", — зазначив він.

Зараз у державних компаніях та в бізнесі надалі послуговуються російським продуктом, багато підприємств надають послуги з продажу та впровадження цього програмного забезпечення. Відтак, йдеться не лише про фінансову підтримку бюджету Росії, а й про національну безпеку країни.

Так, в Україні досі працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах Євросоюзу, російський софт, що підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, "Бітрікс").

"Ми розраховуємо, що державні менеджери, які розуміють всю складність проблематики, приєднаються до вирішення цього виклику і винесуть тему на громадський порядок денний", — наголосив СЕО IT-Enterprise.

Раніше Опендатабот та Netpeak склали список із 44 російських продуктів, які український бізнес найчастіше використовує, та додали перелік альтернатив від українських та закордонних розробників. Зі списком можна ознайомитися за цим посиланням.

Що ще варто знати

Раніше повідомлялося, що в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оновили список міжнародних спонсорів війни. Перелік розширили, додавши китайський бренд Xiaomi Corporation.

Нагадаємо, Україна ввела тотальні санкції проти усіх російських фінансових установ. Згідно з рішенням РНБО, Україна застосовує на 50 років санкції до всіх російських банків, у тому числі Центрального банку рф, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестфондів та інших установ, які займаються фінансовими послугами.