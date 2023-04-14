НАЗК оновило список спонсорів війни — тепер у переліку китайська Xiaomi

Магазин Xiaomi у Росії. Фото: google.com

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оновили список міжнародних спонсорів війни. Перелік розширили, додавши китайський бренд Xiaomi Corporation.

Про це інформує пресцентр НАЗК.

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Причини внесення Xiaomi до списку

Як зазначають в Нацагенції, на діяльність корпорації, яка є лідером з продажу смартфонів на території Росії, жодним чином не вплинув факт розв'язання РФ війни в Україні.

Компанія не просто надалі працювала, а й отримувала великі прибутки, платячи податки у російську казну.

Зокрема, у третьому кварталі минулого року у порівнянні з попереднім Xiaomi наростила поставки в РФ, вони підвищились на 39%. Протягом 2022-го Xiaomi подвоїла свою частку ринку. У липні частка Xiaomi та її суббренду POCO становила 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

Згідно з відкрити даними, 2021-го російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн доларів. Російський ринок для компанії є важливим, тому Xiaomi не оголошувала про можливі плани виходу з нього, хоч і з весни 2022-го не вела маркетингову діяльність в РФ.

Зараз Xiaomi відновлює набір персоналу у свої російські офіси та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів.

Більше про список міжнародних спонсорів війни

НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. 23 лютого НАЗК внесло французьку корпорацію "Ашан".

8 березня внесло Buzzi Unicem у перелік через те, що попри свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжує розширювати свій бізнес у рф.

Нагадаємо, незадовго до цього НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни американську компанію Procter & Gamble. Зазначається, що P&G, попри обіцянку залишити російський ринок ще навесні минулого року, надалі працює та сплачує податки країні-агресору.