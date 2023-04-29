Субсидии в Украине — куда и как правильно подать документы

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 мая текущего года заканчивается отопительный сезон, поэтому пересчитают жилищные субсидии для всех домохозяйств на период, когда отопления не будет. Ожидается, что число субсидиантов значительно уменьшится.

Об этом предупредила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Почему уменьшится количество субсидиантов

Как отмечают в Пенсионном фонде, большинство получателей субсидий и льгот на неотапливаемый сезон, которым начисляли субсидию в течение отопительного периода, получат право на помощь автоматически. Это произойдет на основании имеющейся в ПФУ информации при условии, что данные об имущественном положении и составе семьи не изменились. В случае, если такие изменения все же были, получатели субсидии должны уведомить об этом органы Фонда не позднее, чем за 30 дней до начала нового периода получения субсидии.

Следующая категория лиц должна обязательно обратиться за субсидией на неотапливаемый период, если:

в домохозяйстве есть переселенцы;

члены домохозяйства арендуют помещения для проживания и оплачивают коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше числа зарегистрированных;

домохозяйство хочет получить субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищную субсидию на неотапливаемый сезон могут предоставлять гражданам только по обращению, если в течение отопительного сезона размер платежей за коммунальные услуги, взнос или платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом, не превышал обязательного процента платежа, определенного социальными нормами жилья и жилищно-коммунального обслуживания. Если размер этих платежей составляет 0,00 грн, то субсидию на неотапливаемый сезон тоже назначают на основании обращения гражданина.

Утратят помощь граждане, чьи доходы позволяют тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% собственного дохода. Однако если в отопительный сезон денег на оплату коммуналки не хватает, а летом такая возможность есть, то на неотапливаемый сезон субсидию могут отменить.

Куда следует обращаться

В случае, если указанные домохозяйства претендуют на назначение субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), они должны удобным для себя способом подать в органы ПФУ заявление и декларацию.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона — субсидию назначат с начала такого сезона, однако не ранее даты появления права на ее получение.

Чтобы подать документы на назначение субсидий и льгот, можно воспользоваться разными способами: лично через сервисные центры Пенсионного фонда; отправить по почте в адрес органа Фонда; через онлайн-сервисы, вебпортал е-услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Также можно подавать документы на назначение жилищных субсидий уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал "Дія".

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Также мы писали, что в Комитете Совета по вопросам энергетики и ЖКУ после отопительного сезона должен подорожать газ, электроэнергия и вода. 14 апреля Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов.