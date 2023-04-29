Субсидії в Україні — куди та як правильно подати документи

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 травня поточного року закінчується опалювальний сезон, через це перерахують житлові субсидії для всіх домогосподарств на період, коли опалення не буде. Очікується, що число субсидіантів значно зменшиться.

Про це попередила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у Пенсійному фонді, більшість отримувачів субсидій та пільг на неопалювальний сезон, яким нараховували субсидію протягом опалювального періоду, отримають право на допомогу автоматично. Це відбудеться на підставі наявної у ПФУ інформації, за умови, що дані про майновий стан та склад родини не змінилися. У разі, якщо такі зміни все-таки були, отримувачі субсидії мають повідомити про це в органи Фонду не пізніше, ніж за 30 днів до початку нового періоду отримання субсидії.

Наступна категорія осіб має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період:

у домогосподарстві є переселенці;

члени домогосподарства орендують приміщення для проживання та сплачують комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за число зареєстрованих;

домогосподарство хоче отримати субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлову субсидію на неопалювальний сезон можуть надавати громадянам тільки за зверненням, якщо протягом опалювального сезону розмір платежів за комунальні послуги, внесок або платіж на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, не перевищував обов'язкового відсотка платежу, визначеного соціальними нормами житла та житлово-комунального обслуговування. Якщо розмір цих платежів становить 0,00 грн, то субсидію на неопалювальний сезон теж призначають на підставі звернення громадянина.

Втратять допомогу громадяни, чиї доходи дозволяють витрачати на комунальні послуги без опалення близько 20% власного доходу. Проте, якщо в опалювальний сезон грошей на оплату комуналки не вистачає, а влітку така можливість є, то на неопалювальний сезон субсидію можуть скасувати.

Куди потрібно звертатися

У разі, якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — вони мають у зручний для себе спосіб подати в органи ПФУ заяву та декларацію.

У разі подання заяви упродовж двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону субсидію призначать з початку такого сезону, проте не раніше дати появи права на її отримання.

Для того, щоб подати документи на призначення субсидій та пільг, можна скористатися різними способами: особисто через сервісні центри Пенсійного фонду; надіслати поштою на адресу органу Фонду; через онлайн-сервіси, вебпортал е-послуг ПФУ або мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Також можна подавати документи на призначення житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Також ми писали, що в Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП, після опалювального сезону має подорожчати газ, електроенергія та вода. 14 квітня Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років.