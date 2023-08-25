Аренда земли может подорожать – сколько придется платить

Деньги в руках. Фото: Новини. LIVE

В Украине планируют повысить стоимость аренды земли. Такие предложения прописаны в законопроекте №7587.

Об этом рассказал представитель Кабинета Министров Украины (КМУ) в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

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Речь идет о законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об увеличении доходов местных бюджетов за счет арендной платы за земельные участки".

Как отметил Мельничук, Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал народным депутатам принять за основу указанный правительственный законопроект.

Документ предусматривает введение новых правил налогообложения участков земли, передаваемых в аренду хозяйственным обществам, образовавшимся путем преобразования государственных предприятий с переоформлением прав постоянного пользования.

Новый размер арендной платы для сельскохозяйственных угодий земельных участков составит 12% их нормативной денежной оценки. Прописаны важные факторы:

необходимость проведения нормативной денежной оценки земельных участков;

участки должны быть переданы в аренду АО или ООО, образованным в результате преобразования госпредприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки сельскохозяйственного назначения госсобственности не менее 100 га;

100% акций АО/ООО в уставном капитале принадлежат государству.

Если нормативная денежная оценка земельных участков не будет проведена, размер арендной платы автоматически составит 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по регионам.

Что еще стоит знать

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) планируют принять законопроект, который позволит государству конфисковывать у украинцев имущество и земельные участки без судебных решений. Речь идет о документе под номером 8225.

Также мы писали, что в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Денежные средства смогут получить также граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Новые правила могут заработать осенью этого года.