Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине может подорожать аренда земли: сколько придется платить arrow

В Украине может подорожать аренда земли: сколько придется платить

25 августа 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аренда земли может подорожать – сколько придется платить
Деньги в руках. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют повысить стоимость аренды земли. Такие предложения прописаны в законопроекте №7587.

Об этом рассказал представитель Кабинета Министров Украины (КМУ) в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте также:

Сколько придется платить за аренду

Речь идет о законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об увеличении доходов местных бюджетов за счет арендной платы за земельные участки".

Как отметил Мельничук, Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал народным депутатам принять за основу указанный правительственный законопроект.

Документ предусматривает введение новых правил налогообложения участков земли, передаваемых в аренду хозяйственным обществам, образовавшимся путем преобразования государственных предприятий с переоформлением прав постоянного пользования.

Новый размер арендной платы для сельскохозяйственных угодий земельных участков составит 12% их нормативной денежной оценки. Прописаны важные факторы:

  • необходимость проведения нормативной денежной оценки земельных участков;
  • участки должны быть переданы в аренду АО или ООО, образованным в результате преобразования госпредприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки сельскохозяйственного назначения госсобственности не менее 100 га;
  • 100% акций АО/ООО в уставном капитале принадлежат государству.

Если нормативная денежная оценка земельных участков не будет проведена, размер арендной платы автоматически составит 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по регионам.

Что еще стоит знать

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) планируют принять законопроект, который позволит государству конфисковывать у украинцев имущество и земельные участки без судебных решений. Речь идет о документе под номером 8225.

Также мы писали, что в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Денежные средства смогут получить также граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз