Оренда землі може подорожчати — скільки доведеться платити

Гроші у руках. Фото: Новини. LIVE

В Україні планують підвищити вартість оренди землі. Такі пропозиції прописані у законопроєкті №7587.

Про це розповів представник Кабінету міністрів України (КМУ) у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

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Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за земельні ділянки".

Як зазначив Мельничук, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував народним депутатам ухвалити за основу зазначений урядовий законопроєкт.

Документ передбачає запровадження нових правил оподаткування ділянок землі, які були передані в оренду господарським товариствам, що утворилися шляхом перетворення державних підприємств з переоформленням прав постійного користування.

Новий розмір орендної плати для сільськогосподарських угідь земельних ділянок становитиме 12% від їхньої нормативної грошової оцінки. Прописані важливі фактори:

необхідність проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

ділянки повинні бути передані в оренду АТ чи ТОВ, утвореним внаслідок перетворення держпідприємств, у постійному користуванні яких перебували земельні ділянки сільськогосподарського призначення держвласності не менше ніж 100 га;

100% акцій АТ/ТОВ у статутному капіталі належать державі.

Якщо нормативну грошову оцінку земельних ділянок не проведуть, розмір орендної плати автоматично становитиме 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі за регіонами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України (ВРУ) планують ухвалити законопроєкт, який дозволить державі конфісковувати в українців майно та земельні ділянки без судових рішень. Йдеться про документ під номером 8225.

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