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В Україні може подорожчати оренда землі: скільки доведеться платити

25 серпня 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда землі може подорожчати — скільки доведеться платити
Гроші у руках. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують підвищити вартість оренди землі. Такі пропозиції прописані у законопроєкті №7587.

Про це розповів представник Кабінету міністрів України (КМУ) у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

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Скільки доведеться платити за оренду

Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за земельні ділянки".

Як зазначив Мельничук, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував народним депутатам ухвалити за основу зазначений урядовий законопроєкт.

Документ передбачає запровадження нових правил оподаткування ділянок землі, які були передані в оренду господарським товариствам, що утворилися шляхом перетворення державних підприємств з переоформленням прав постійного користування.

Новий розмір орендної плати для сільськогосподарських угідь земельних ділянок становитиме 12% від їхньої нормативної грошової оцінки. Прописані важливі фактори:

  • необхідність проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
  • ділянки повинні бути передані в оренду АТ чи ТОВ, утвореним внаслідок перетворення держпідприємств, у постійному користуванні яких перебували земельні ділянки сільськогосподарського призначення держвласності не менше ніж 100 га;
  • 100% акцій АТ/ТОВ у статутному капіталі належать державі.

Якщо нормативну грошову оцінку земельних ділянок не проведуть, розмір орендної плати автоматично становитиме 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі за регіонами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України (ВРУ) планують ухвалити законопроєкт, який дозволить державі конфісковувати в українців майно та земельні ділянки без судових рішень. Йдеться про документ під номером 8225.

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