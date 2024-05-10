В правительстве объяснили, как купить страховой стаж для получения более высокой пенсии в Украине

В Украине можно купить стаж для пенсии — как это сделать
На сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно "купить" страховой стаж для пенсии. Для этого не нужно посещать госучреждения — все можно сделать онлайн в нескольких шагах. Размер и периодичность выплат человек может определить самостоятельно.
Об этом говорится на правительственном портале.
Как купить стаж для пенсии
В сообщении говорится, что сначала нужно заключить договор с ПФУ. Это можно сделать по ссылке.
Далее следует выполнить следующий алгоритм действий:
- Войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпис" или системы GOV.ID.
- Выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";
- Внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения). Если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;
- Согласите обработку данных и подтвердите внесенные данные;
- Подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";
- Уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежное поручение.
Кто может докупить стаж для пенсии
Страховой стаж для пенсии могут "докупить" застрахованные и незастрахованные граждане от 16 лет, принадлежащие к одной из этих категорий:
- Трудоустроенные украинцы за границей, желающие получать пенсию в Украине;
- Лица предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;
- Граждане с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить размер пенсии в будущем.
Важно отметить, что делать такие взносы можно не только за себя, но и за другого человека, если он не является пенсионером.
Как это работает
Чтобы лицу, не работающему, был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле:
- минимальная заработная плата х 22%.
С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 грн.
Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда.
Проверить данные о зачислении платежа и количествое дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине законодательство не разрешает получать одновременно две пенсии. Таким образом, лицам, имеющим право на обе пенсии, приходится выбирать ту, которая для них более выгодна.
Мы также писали, что в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.
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