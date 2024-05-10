В правительстве объяснили, как купить страховой стаж для получения более высокой пенсии в Украине

Старики на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно "купить" страховой стаж для пенсии. Для этого не нужно посещать госучреждения — все можно сделать онлайн в нескольких шагах. Размер и периодичность выплат человек может определить самостоятельно.

Об этом говорится на правительственном портале.

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Как купить стаж для пенсии

В сообщении говорится, что сначала нужно заключить договор с ПФУ. Это можно сделать по ссылке.

Далее следует выполнить следующий алгоритм действий:

Войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпис" или системы GOV.ID. Выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие"; Внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения). Если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию; Согласите обработку данных и подтвердите внесенные данные; Подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить"; Уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежное поручение.

купить стаж для пенсии | Источник: kmu.gov.ua

Кто может докупить стаж для пенсии

Страховой стаж для пенсии могут "докупить" застрахованные и незастрахованные граждане от 16 лет, принадлежащие к одной из этих категорий:

Трудоустроенные украинцы за границей, желающие получать пенсию в Украине;

Лица предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

Граждане с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить размер пенсии в будущем.

Важно отметить, что делать такие взносы можно не только за себя, но и за другого человека, если он не является пенсионером.

Кто может купить стаж для пенсии. Источник: kmu.gov.ua

Как это работает

Чтобы лицу, не работающему, был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле:

минимальная заработная плата х 22%.

С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 грн.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда.

Проверить данные о зачислении платежа и количествое дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сколько нужно заплатить за стаж для пенсии? Источник: kmu.gov.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине законодательство не разрешает получать одновременно две пенсии. Таким образом, лицам, имеющим право на обе пенсии, приходится выбирать ту, которая для них более выгодна.

Мы также писали, что в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.