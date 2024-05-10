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В Україні можна купити стаж для пенсії — як це зробити

10 травня 2024 15:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В уряді пояснили, як купити страховий стаж для отримання вищої пенсії в Україні
Літні люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) можна "купити" страховий стаж для пенсії. Для цього не потрібно відвідувати держустанови — все можна зробити онлайн за декілька кроків. Розмір та періодичність виплат людина може визначити самостійно.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Як купити стаж для пенсії

У повідомленні сказано, що спочатку потрібно укласти договір з ПФУ. Це можна зробити за посиланням.

Далі треба виконати наступний алгоритм дій:

  1. Увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.підпису" або системи GOV.ID.
  2. Оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";
  3. Внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження). Якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" і вкажіть необхідну інформацію;
  4. Дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
  5. Підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати і сплатити";
  6. Сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.
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Як купити стаж для пенсії. Джерело: kmu.gov.ua

Хто може докупити стаж для пенсії

Страховий стаж для пенсії можуть "докупити" застраховані та незастраховані громадяни віком від 16 років, які належать до однієї з цих категорій:

  • Працевлаштовані українці за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • Особи передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
  • Громадяни з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Важливо зазначити, що робити такі внески можна не лише за себе, а й за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

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Хто може купити стаж длля пенсії. Джерело: kmu.gov.ua

Як це працює

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою:

  • мінімальна заробітна плата х 22%.

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Скільки треба заплатити за стаж для пенсії. Джерело: kmu.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні законодавство не дозволяє одержувати одночасно дві пенсії. Таким чином, особам, які мають право на обидві пенсії, доводиться вибирати ту, яка для них є більш вигідною.

Ми також писали, що у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.

виплати
пенсії
робота
ПФУ
гроші
стаж

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