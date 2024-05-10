В уряді пояснили, як купити страховий стаж для отримання вищої пенсії в Україні

Літні люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) можна "купити" страховий стаж для пенсії. Для цього не потрібно відвідувати держустанови — все можна зробити онлайн за декілька кроків. Розмір та періодичність виплат людина може визначити самостійно.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Як купити стаж для пенсії

У повідомленні сказано, що спочатку потрібно укласти договір з ПФУ. Це можна зробити за посиланням.

Далі треба виконати наступний алгоритм дій:

Увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.підпису" або системи GOV.ID. Оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь"; Внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження). Якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" і вкажіть необхідну інформацію; Дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані; Підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати і сплатити"; Сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.

Як купити стаж для пенсії. Джерело: kmu.gov.ua

Хто може докупити стаж для пенсії

Страховий стаж для пенсії можуть "докупити" застраховані та незастраховані громадяни віком від 16 років, які належать до однієї з цих категорій:

Працевлаштовані українці за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;

Особи передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

Громадяни з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Важливо зазначити, що робити такі внески можна не лише за себе, а й за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Хто може купити стаж длля пенсії. Джерело: kmu.gov.ua

Як це працює

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою:

мінімальна заробітна плата х 22%.

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Скільки треба заплатити за стаж для пенсії. Джерело: kmu.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні законодавство не дозволяє одержувати одночасно дві пенсії. Таким чином, особам, які мають право на обидві пенсії, доводиться вибирати ту, яка для них є більш вигідною.

Ми також писали, що у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.