В уряді пояснили, як купити страховий стаж для отримання вищої пенсії в Україні

В Україні можна купити стаж для пенсії — як це зробити
На сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) можна "купити" страховий стаж для пенсії. Для цього не потрібно відвідувати держустанови — все можна зробити онлайн за декілька кроків. Розмір та періодичність виплат людина може визначити самостійно.
Про це йдеться на урядовому порталі.
Як купити стаж для пенсії
У повідомленні сказано, що спочатку потрібно укласти договір з ПФУ. Це можна зробити за посиланням.
Далі треба виконати наступний алгоритм дій:
- Увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.підпису" або системи GOV.ID.
- Оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";
- Внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження). Якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" і вкажіть необхідну інформацію;
- Дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
- Підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати і сплатити";
- Сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжне доручення.
Хто може докупити стаж для пенсії
Страховий стаж для пенсії можуть "докупити" застраховані та незастраховані громадяни віком від 16 років, які належать до однієї з цих категорій:
- Працевлаштовані українці за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;
- Особи передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
- Громадяни з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.
Важливо зазначити, що робити такі внески можна не лише за себе, а й за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Як це працює
Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою:
- мінімальна заробітна плата х 22%.
З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 грн.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду.
Перевірити дані про зарахування платежу та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні законодавство не дозволяє одержувати одночасно дві пенсії. Таким чином, особам, які мають право на обидві пенсії, доводиться вибирати ту, яка для них є більш вигідною.
Ми також писали, що у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.
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